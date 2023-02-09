女兒做功課坐唔定 河北媽出狠招對付 網民大讚「好辦法」

相信許多家長對於小朋友做功課坐唔定感到相當頭痕，河北一位媽媽就想出一招「絕招」對付坐唔定的女兒——用生雞蛋圍著女兒腳邊和凳下，揚言「你要是敢踩壞一個雞蛋，老娘就給你個難忘的童年」、「這孩子不治治是真不知道我的威力」。

這位姓王媽媽在抖音上載短片，批評女兒「寫作業一會喝水，一會吃東西，一會去廁所的」，令她大為崩潰，最後想到一個好辦法，就是讓老公落樓買一堆雞蛋回家，再將雞蛋擺放在女兒腳邊，「她不就動不了了嘛」。從短片可見，女兒坐在書桌前做功課，桌上擺了一杯水，頸上用繩掛了個饅頭；女兒咬了一口饅頭，含淚望向媽媽的鏡頭，顯得相當委屈。

網民： 孩子真的是個好孩子

不少網民留言稱家裡也有「同款」孩子，大讚「好辦法，我也試試」、「好的，新學了一招」、「我家那個也應該這樣」、「這招厲害了」，又稱「這個媽媽是個狠人」、「孩子真的是個好孩子，要不就給你踩爛你還真能打死她嗎」。也有網民感慨，「為了讓孩子完成作業，家長想盡各種各樣辦法，同時也為了自己不挨批評」。還有網民發現，「是不是轉椅啊」、「得換個凳子」，媽媽隨即回應稱，「我咋沒想到呢，疏忽了應該換個凳子」，其他網民則笑言，「估計孩子都嚇得忘了椅子會不會轉了」。