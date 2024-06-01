女大生懷孕7個月求醫被當腎病治死　醫院拒配合事故鑑定

記者孫蔣君／綜合報導 河南省的女大生麗麗（化名）懷孕7個月，因身體不適被家人帶去醫院就診，在就診過程中未坦陳自己懷孕的事實，被誤診為腎病治療多天，最終不治身亡。 據內媒《奔流新聞》31日報導，河南省女大生麗麗今年2月寒假回家，家人發現平時消瘦的她胖了很多，做家事有點氣喘，並稱有點肚子疼，於是麗麗的父親龐先生就帶她去河南省南陽鄧州市人民醫院檢查。經過一系列檢查後，麗麗被確診為腎病症候群，住院治療5天，因病情嚴重轉院搶救，最後在2月20日不治身亡。

據報導，在轉至上級醫院的救治時，麗麗並沒有被確診為腎病綜合徵，而是懷孕7個多月胎死腹中。對此，麗麗的家人感到十分不解：「女兒被當腎病誤診、誤治、誤用大量激素治療，直接進行腎穿刺手術，最後導致失去生命。」 為了查明女兒的死因，父親龐先生申請了醫療事故技術鑑定，但是鄧州市人民醫院沒有提交鑑定資料，導致鑑定中止。龐先生稱，「我們想走法律程序，但醫院不配合我們也走不了。」如今事發3個多月，女兒的遺體還在殯儀館。