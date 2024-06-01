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2024-06-01 14:40:00

女大生懷孕7個月求醫被當腎病治死　醫院拒配合事故鑑定

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據陸媒《奔流新聞》31日報導，河南省女大生麗麗今年2月寒假回家，家人發現平時消瘦的她胖了很多，做家事有點氣喘，並稱有點肚子疼，於是麗麗的父親龐先生就帶她去河南省南陽鄧州市人民醫院檢查。經過一系列檢查後，麗麗被確診為腎病症候群，住院治療5天，因病情嚴重轉院搶救，最後在2月20日不治身亡。

記者孫蔣君／綜合報導

河南省的女大生麗麗（化名）懷孕7個月，因身體不適被家人帶去醫院就診，在就診過程中未坦陳自己懷孕的事實，被誤診為腎病治療多天，最終不治身亡。

據內媒《奔流新聞》31日報導，河南省女大生麗麗今年2月寒假回家，家人發現平時消瘦的她胖了很多，做家事有點氣喘，並稱有點肚子疼，於是麗麗的父親龐先生就帶她去河南省南陽鄧州市人民醫院檢查。經過一系列檢查後，麗麗被確診為腎病症候群，住院治療5天，因病情嚴重轉院搶救，最後在2月20日不治身亡。

據報導，在轉至上級醫院的救治時，麗麗並沒有被確診為腎病綜合徵，而是懷孕7個多月胎死腹中。對此，麗麗的家人感到十分不解：「女兒被當腎病誤診、誤治、誤用大量激素治療，直接進行腎穿刺手術，最後導致失去生命。」

為了查明女兒的死因，父親龐先生申請了醫療事故技術鑑定，但是鄧州市人民醫院沒有提交鑑定資料，導致鑑定中止。龐先生稱，「我們想走法律程序，但醫院不配合我們也走不了。」如今事發3個多月，女兒的遺體還在殯儀館。

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涉事的河南省南陽鄧州市人民醫院。（圖／翻攝自涉事醫院官網）

麗麗的家人表示，鄧州市人民醫院的主要責任是誤診、誤治，一個孕晚期的患者，水腫肚子不舒服，體重明顯增加，心電圖、血常規、尿檢都檢查了，偏偏就沒做B超，而是一直按照腎病用藥，這些藥基本上全是妊娠期禁用的，直接導致了麗麗的死亡。 

據報導，鄧州市衛健委工作人員回應稱，此事他們一直在跟進處理當中。

這一新聞登上熱搜後，許多網友感到不可思議，認為醫院和病人雙方都有責任：「一個隱瞞一個檢查不到位。」「懷孕快8個月自己不知道，家人也不懷疑？」也有網友表示，就醫一定要保持誠實，「不要跟醫生說謊，真的會影響醫生的判斷和決策，不論是醫生還是病人都會因此遭受損失。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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