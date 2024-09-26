女大生逛街撿到「一包金條」　拾「金」不昧報警獲全網讚

真拾「金」不昧！內地山東青島2名女大生日前外出逛街經過天橋時，發現一個商務包。打開一看包內竟有5根金條、2個「金元寶」。她們當下選擇馬上報警，將物品原封不動歸還失主，更婉拒失主答謝的酬金。

根據《半島都市報》、《極目新聞》等內媒，9月17日上午9時40分許，李滄公安分局接獲青島酒店管理職業技術學院2名學生馬玉丹、王舒報警稱，在李滄區九水東路附近撿到一黑色手提包，裡頭有多根金條。

眼尖的民警發現車鑰匙掛飾上寫有一組電話號碼，便撥打該號碼，確認失主是一名申姓男子。民警隨即在一個小時後，將物品悉數歸還。申先生看見失而復得的貴重物品，情緒激動不已，對2名同學的拾金不昧，以及民警的工作態度表示感謝。申男也提議給予酬金、請客吃飯，以此來表達謝意，但都被2名女大生婉拒。

事件經媒體報道後，在網路上引發熱議，「倆姑娘出去玩撿到一斤黃金」詞條在微博已獲得超過1億次閱讀量，不少網友紛紛為女大生的行為點讚。2人事後受訪時表示，「沒想到我們做的一件微不足道的小事，竟然能被《央視新聞》關注，看到大家的評論，我們的心裡也暖暖的」。她們也謙虛稱，「只是做了一件舉手之勞的小事，換成誰都會這麼做的」。

對2人拾金不昧的表現，青島酒店管理職業技術學院老師表示不意外。據介紹，王舒是學生會幹部，還拿過獎學金。馬玉丹在專業課和新媒體方面十分優秀。

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