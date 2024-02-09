女子刮刮樂中獎　竟遭店員當場撕毀(有片)

不少人都喜歡買獎券一試運氣，內地吉林一名女子近日在一間商場的彩券行買刮刮樂並中獎，一心愉快去櫃檯兌獎時，竟被店員以「保安區被刮開」為由當場沒收並撕毀獎券，令她氣憤當場，雙方發生爭執。目前該彩券行已遭停業，相關部門也對當事人進行道歉賠償。

綜合報道，吉林長春一名女子於網上發布影片表示，本月1日在「这有山」商場一樓的彩券行購買刮刮樂後，即場就刮，更發現自己中獎可獲200元人民幣(下同)，她隨即開心向店員要求兌獎，詎料店員取過獎券一看，就以「保安區被刮開」為由，擅自撕毀彩券。「保安區」的用途為驗證彩券的真偽及中獎的資訊，上頭通常印有「保安區刮開無效」的字樣。女子表示，自己購買彩券後未碰觸保全區，因此與對方發生爭執，並向商場投訴，惟雙方各執一詞，商場亦拒絕介入事件，女子只好將影片上傳網上。