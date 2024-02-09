熱門搜尋:
農曆新年2024 美斯 情人節2024 年宵2024 金像獎2024 機管局債券 朗然 垃圾徵費 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
中國
2024-02-09 13:03:00

女子刮刮樂中獎　竟遭店員當場撕毀(有片)

分享：
女子刮刮樂中獎，竟遭店員當場撕毀。(微博)

女子刮刮樂中獎，竟遭店員當場撕毀。(微博)

不少人都喜歡買獎券一試運氣，內地吉林一名女子近日在一間商場的彩券行買刮刮樂並中獎，一心愉快去櫃檯兌獎時，竟被店員以「保安區被刮開」為由當場沒收並撕毀獎券，令她氣憤當場，雙方發生爭執。目前該彩券行已遭停業，相關部門也對當事人進行道歉賠償。

綜合報道，吉林長春一名女子於網上發布影片表示，本月1在「这有山」商場一樓的彩券行購買刮刮樂後，即場就刮，更發現自己中獎可獲200元人民幣(下同)，她隨即開心向店員要求兌獎，詎料店員取過獎券一看，就以「保安區被刮開」為由，擅自撕毀彩券。「保安區」的用途為驗證彩券的真偽及中獎的資訊，上頭通常印有「保安區刮開無效」的字樣。女子表示，自己購買彩券後未碰觸保全區，因此與對方發生爭執，並向商場投訴，惟雙方各執一詞，商場亦拒絕介入事件，女子只好將影片上傳網上。

彩券行店員以「保安區被刮開」為由當場沒收並撕毀獎券。(微博) 雙方就此發生激烈爭執，女子並向商場投訴。(微博) 中獎刮刮樂遭撕毀。(微博)

女子拒店長道歉 彩券行已遭停業整頓

事件在網上引起網民關注，以及媒體報道。女子事後表示，彩券店店長與他聯絡表達歉意，又表示能夠為她兌獎，並額外給予500元作賠償。女子拒絕接受道歉，指彩券行之前拒絕承認錯誤，也未第一時間道歉，存在欺騙消費者的行為。其後商場相關人員表示，讓彩券行已遭停業整頓。體彩中心也介入調查，確認該店員違反規範，已遭開除且進行約談，相關人員也與該女子道歉並賠禮。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受