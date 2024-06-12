女子失足墮西湖　一個淡定動作成功等到救援(有片)

發生意外，保持冷靜才有機會脫險。內地一名女子日前在杭州省的西湖風景區觀光時，不慎失足跌落湖中，正當岸邊遊客萬分焦急之際，那女子冷靜地作出一個動作撐了3分鐘，足夠讓她等到救援人員拯救，死裡逃生。

綜合《杭州日報》等內地媒體報道，一名女子周日(9日)在西湖風景區遊玩拍照時，一不小心踩空整個人跌落水中，附近遊客目擊紛紛急忙求救，但墮海女子卻比岸邊遊客更淡定，非但沒有掙扎求救，反而冷靜地仰浮於湖面，看似在水中曬日光浴般，同時隨著水流愈漂愈遠。救援人員獲報後，隨即派出一艘快艇前往事發水域，並迅速將已落水3分鐘的女子救起，帶返岸上。西湖風景區水域管理處水域監管科副科長潘世安表示，女子落水的水域約2米深，等到快艇抵達救援現場時，她已經漂離岸邊約10米遠，「她看上去也是會一點水性的，不會在水裡面胡亂拍打，而是冷靜地浮在水面上等待救援。」