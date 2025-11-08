女子婚後不孕以為月經失調竟查出男性染色體　經試管成功產女

內地一名29歲王姓女子婚後3年未能懷孕，經檢查竟發現自身擁有男性染色體。經由醫療團隊協助，透過供卵試管嬰兒技術，最終成功生下健康女嬰，寫下醫學奇蹟。

《現代快報》報道，王女士自21歲起的月經需靠藥物維持，多年來夫妻倆一直以為不孕原因是月經不調。2020年，他們前往東部戰區總醫院生殖醫學科進行評估，結果外表、生理特徵均為女性的王女士，染色體核型結果竟是「46，XY」，這是典型的男性染色體。

「我當時完全蒙了，我是女人，我怎麼會是男性的染色體？」面對王女士的困惑，馬金召醫師解釋，王女士患有極為罕見的先天性性發育異常疾病。馬醫師用比喻說明：「胚胎發育成男性或女性的過程，好比一場精密的『施工』。染色體是『施工圖紙』，而關鍵的『施工信號』負責指揮。王女士雖有男性圖紙，但信號傳遞出現故障，導致性腺未能發育為睾丸，而是形成纖維條索狀組織，身體便自然沿著女性方向發育。」