女子把手袋肩帶換成99.9%純金鍊條欲走私　難逃X光機被捕

最危險的地方，不等於最安全的地方！廣州海關最近破獲一單黃金走私案，女性嫌犯把手袋肩帶換成99.9%純金鍊條，最後因為顏色太過閃亮被捕。

據《海關發佈》消息，近日廣州海關所屬廣州白雲機場海關關員，監察一架入境航班時，發現一名女性乘客隨身的手袋不正常。因手袋肩帶顏色太耀眼，把手袋放入X光機掃描後，圖像顯示手袋的金屬鍊條密度過大，疑似是貴金屬製品。海關隨即進行截查，發現該名旅客攜帶的手袋肩帶金屬鍊條呈現金黃色、硬度也較低，重量達到500公克。