女子把手袋肩帶換成99.9%純金鍊條欲走私　難逃X光機被捕

最危險的地方，不等於最安全的地方！廣州海關最近破獲一單黃金走私案，女性嫌犯把手袋肩帶換成99.9%純金鍊條，最後因為顏色太過閃亮被捕。
據《海關發佈》消息，近日廣州海關所屬廣州白雲機場海關關員，監察一架入境航班時，發現一名女性乘客隨身的手袋不正常。因手袋肩帶顏色太耀眼，把手袋放入X光機掃描後，圖像顯示手袋的金屬鍊條密度過大，疑似是貴金屬製品。海關隨即進行截查，發現該名旅客攜帶的手袋肩帶金屬鍊條呈現金黃色、硬度也較低，重量達到500公克。
疑犯承認企圖走私黃金製品入境
隨後，海關關員又在同一班入境航班另一名旅客隨身攜帶行李中，查獲一個類似的手袋，金屬鍊條目測也屬黃金製造，重量299.4公克。
經送專業機構鑒定，確定上述2條金屬鏈條中黃金含量達99.9%，總重799.4克。旅客承認為躲避相關監管規定，自行更換斜手袋肩帶，企圖走私黃金製品入境。消息一出，引發網友熱烈討論。有人說「哈哈哈這腦洞太大了」、「做成鍊條包也挺麻煩」、「乾脆戴脖子上好了」、「做成手鐲就是了，費這個勁」、「此地無銀三百兩！鑲口金牙不好嗎？不會把整口金牙拔下來吧？」。
為何總有人要鋌而走險？因為今年內地黃金價格一路上漲，現貨黃金達到2431.43（約1.9萬港元）美元/盎司。
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