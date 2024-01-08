女子新疆滑雪骨折為趕飛機未治療　鄰座竟是骨科醫生即場包紮兼辦理住院

內地一名26歲女子到新疆滑雪骨折，為了趕飛機沒有就醫。但她在機上痛得不斷呻吟狂冒冷汗，而鄰坐剛好是一名骨科醫生，隨即為她做了急救處理。據《央視新聞》報道，26歲的小雪（化名）隻身前往新疆滑雪，結果不慎摔傷骨折，但眼看班機就要飛走，她忍痛搭機準備回家再就醫。但在機上她疼得滿頭大汗，沒想到這麼剛好，鄰座的乘客是知名的骨科醫生余斌。

即時為女子進行包紮兼辦理住院

余斌與同事們結束喀什的活動準備返程，出於職業敏銳感發現小雪狀況不太對勁，對她說「相信我，我可以幫你」，隨後向空姐要來紗布和繃帶，迅速為小雪進行局部包紮和固定，減緩她的疼痛感。降落後，骨科醫生還為小雪辦理住院，事後證明她全身性多處骨折，幸好在第一時間固定傷勢，避免二度傷害。幾天後，骨科醫生還為她完成手術。小雪表示，由於自己第一次骨折，根本不知道怎麼處理。上機前還上網查詢，該到哪家骨科報到，沒想到在機上就被安排好，連人帶包直接被帶到醫院，就像「想睡覺剛好來了個枕頭」，一切來得太巧。消息一出引發網友熱烈討論，「在危急時刻碰上對的人，女孩實在太幸運。」、「巧遇仁者，運氣真好！」、「運氣真好，要不然她受傷的地方搭機在高空中會更疼」。