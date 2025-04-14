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中國
2025-04-14 10:22:00

女子洗澡觸電「心臟驟停」家人急救保命 疑熱水爐漏電所致

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大陸一名女子近日洗澡時觸電，當場心臟驟停。（示意圖／unsplash）

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海南省一名35歲女子在家中洗澡時，疑熱水爐漏電導致觸電，當場心臟驟停，幸被家人以心肺復甦法救回一命。事後，她在網路分享這一「致命經歷」，提醒大家使用熱水爐時要注意安全。

據「華商報」3月12日報道，這名女子近日在家洗澡時，疑熱水爐漏電導致觸電，我被電就幾秒，心臟驟停了，還好家裡有人。事後我姐姐說我當時身體都是硬的

女子坦言自己獲救很幸運，「我姐姐衝進浴室為我做心肺復甦，不光是做了心肺復甦，還有幾個人揉身體才把我救回來的。如果再遲的話，後果不敢想像。

觸電後遺症及預防方法（am730製圖） 觸電後遺症及預防方法（am730製圖） 觸電後遺症及預防方法（am730製圖） 觸電後遺症及預防方法（am730製圖）

目前，女子在醫院救治，醫生診斷是電擊傷，其眼眶布滿血絲，左手手掌上有明顯的燙痕。

女子表示：「我已經很幸運地撿回一條命，電熱水漏電意外案例很多，但是能救回來的很少。到今天已經感覺好多了，醫生說很多洗澡被熱水漏電電到的，都沒能救回來，但我很幸運。

已棄用涉事電熱水

該女子和家人懷疑意外原因是家裡的電熱水爐壞了，「是那種插電的電熱水，是我哥哥買的，現在已經棄掉，不敢再用了。」她亦表示因為家在農村，熱水買回來是自行安裝的，要聯繫廠商維權比較難

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她也提醒大家用熱水爐注意安全：「應該安裝有防漏電保護裝置的熱水，漏電會自動斷電，而且一定要請專業人士安裝，要定期檢查是否有漏電隱患。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

該女子被診斷為電擊傷，左手手掌上有明顯的燙痕。（華商報大風新聞截圖）

該女子被診斷為電擊傷，左手手掌上有明顯的燙痕。（華商報大風新聞截圖）

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