女子洗澡觸電「心臟驟停」家人急救保命 疑熱水爐漏電所致

海南省 一名35歲女子在家中洗澡時，疑熱水爐漏電導致觸電，當場心臟驟停，幸被家人以心肺復甦法救回一命。事後，她在網路分享這一「致命經歷」，提醒大家使用熱水爐時要注意安全。

據「華商報」3月12日報道，這名 女子近日在家洗澡時， 疑熱水爐漏電導致觸電， 「 我被電就幾秒，心臟驟停了，還好家裡有人。事後我姐姐說我當時身體都是硬的 」 。