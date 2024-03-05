女子用飲品潑醒動物園老虎　被勸阻後反斥：關你甚麼事？

到動物園參觀時，不應打擾動物的生活！內地遼寧大連一間動物園內，有一名內地遊客拿著手上的飲品對老虎潑灑，令老虎在睡夢中被嘈醒。該名女子被其他人勸阻後，還惱羞回應「關你什麼事！」

遊客拍下一條短片，在大園一間動物園的老虎區，有許多遊客擠在圍欄邊，看英姿煥發的老虎。不過卻有一名女子，拿著手上的飲品，對正在睡覺的老虎身上潑灑，把老虎從睡夢中嘈醒。