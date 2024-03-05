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中國
2024-03-05 06:00:00

女子用飲品潑醒動物園老虎　被勸阻後反斥：關你甚麼事？

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女子飲料潑醒動物園老虎　被勸阻後反斥：關你甚麼事？

女子飲料潑醒動物園老虎　被勸阻後反斥：關你甚麼事？

到動物園參觀時，不應打擾動物的生活！內地遼寧大連一間動物園內，有一名內地遊客拿著手上的飲品對老虎潑灑，令老虎在睡夢中被嘈醒。該名女子被其他人勸阻後，還惱羞回應「關你什麼事！」

遊客拍下一條短片，在大園一間動物園的老虎區，有許多遊客擠在圍欄邊，看英姿煥發的老虎。不過卻有一名女子，拿著手上的飲品，對正在睡覺的老虎身上潑灑，把老虎從睡夢中嘈醒。

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動物園︰不允許向動物潑飲品

其他人曾細聲表示不滿，事主未有理會繼續用飲品潑向老虎後，有人出聲制止「妳看看就好了，為何還拿水潑牠？」，不料女子不僅沒意識到自己的行為不妥，反而生氣回嗆「關你什麼事？」，接著便帶著一家三口離去，在孩子面前做了最壞身教。影片曝光後，大量網友討論，事發隔一日後，動物園也做出回應，工作人員表示，遊客潑飲品的行為是絕對不被允許，呼籲遊客再碰到類似情況時，可以向動物園工作人員舉報，若多次勸阻無效，園方會選擇報警處理。

工作人員說明，老虎是猛獸，就算有固定活動區域，但還是有野性，如果受到遊客挑釁、拍打玻璃或大吼等不當刺激，可能會出現攻擊行為。動物派希望遊客在與老虎近距離相處的同時，也給予動物尊重。園方會增加巡邏人員，確保動物的安全和遊客的秩序。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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