女子網戀借40多萬元人民幣討不回　報警揭露竟是閨蜜假扮男友

為詐財不擇手段！內地一名女子在網路上假扮成男生，接近自己的閨蜜，每天噓寒問暖搏得信任後，便開始向她開口借錢，再用各種藉口避不見面、不還錢，閨蜜於是報警求助，沒想到循線查到的，竟是自己最信任的朋友。根據長沙市望城區人民法院資料，犯案人謝某和閨蜜小麗認識多年，關係親密，因為小麗未婚，謝某一直積極地幫她尋覓對象。2021年2月，謝某介紹了一名叫「張寧宇」的男性朋友給小麗認識，依據謝某說法，「張寧宇」從事工程業，長沙人，有房有車，為人老實可靠。

先後以應酬、母親重病、貸款等理由借錢

過沒多久，小麗就收到了張寧宇的微信好友申請，張寧宇常在微信上對小麗噓寒問暖、百般體貼，過沒多久就打動小麗的心，讓她陷入熱戀。就在某天，張寧宇告訴小麗，自己家出了點事情，急需一筆錢救急，小麗絲毫沒有猶豫，馬上就把錢轉了過去，殊不知自己跳進了一個大陷阱，在接下來的日子，張寧宇先後以工程項目應酬、母親重病、貸款等理由，向小麗開口借錢，不過每當小麗提出想要「見面」的主意時，總是會被推託婉拒。

期間小麗曾多次起疑心，但是因為張某不斷拍胸脯擔保張寧宇的人品，出於對閨蜜的信任，小麗前後借出了40多萬元人民幣。直到催促還錢未果，小麗才意識到自己中了「愛情騙局」，趕緊向警方報案，不過更讓她驚訝的是，隨著調查逐漸深入，種種跡象都表明，張寧宇和自己的閨蜜謝某，其實是同一人詭計被戳破後，謝某對自己的犯行供認不諱，法院審理後，認定被告謝某虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，金額龐大已構成詐欺罪，判處有期徒刑六年三個月，處罰金7萬元人民幣並賠償小麗被騙的財物損失。

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