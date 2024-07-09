女子被猖狂男尾隨企正身後等開門　因一事逃過一劫(有片)

荔景邨風景樓上周一名女子遭人尾隨入屋險遭侵犯，嚇得人心惶惶。內地深圳日前亦發生一宗類似事件，一名女子回家遭陌生男子一路尾隨，女生開門入屋後，那男子更想跟著入屋，幸女生的男友正好在家，將對方嚇得立即轉頭離開，據指，涉事男子已被警方拘捕。

綜合《搜狐》等內地媒體報道，事發於上周六(6日)深夜近12時，網上閉路電視影片顯示，一名身穿短袖衫、短褲的女子正邊看手機邊回家，後方一名身穿白衣的男子手持手機緊緊尾隨，雙方僅有一步之遙，女子開門時察覺有異，轉面去看了那男子兩眼，那男子居然猖狂的企定定，完全沒有心虛迴避的反應，女子亦顯得淡定，女生開門進屋後，男子亦想跟著進去，惟卻突然退出門口，轉身離開，屋內一名上身赤膊、體形健壯的男子步出門口，雙手握拳注視，直至那白衣男離開後便返回屋內。