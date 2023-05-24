女子豪花21萬打抗癌針　「藥物」竟是無氣可樂

大陸浙江杭州有一名年近60歲的劉姓婦女，經由家中附近的養生會館老闆胡女的介紹，聽信只要施打一款「抗癌針」，可以「一勞永逸」抵抗多種癌症，便傻傻付了21萬元人民幣。劉姓婦女的女兒驚覺事情有異，隨即報案，警方一查後發現所謂的抗癌針竟是「散去氣泡的可樂」。

酒店注射「抗癌針」 被提醒：不要告訴家人

陸媒《都市時報》報道，這個誇張的事件發生在2022年農曆春節前後，經營養生會館的胡女，介紹了劉女一款公司研發的「抗癌針」，號稱施打了以後可以抵抗多種癌症，胡女還稱這款抗癌針原價120萬元人民幣，但朋友徐某是公司高層，可以給劉女最優惠的價格，最終雙方以21萬元成交。

幾天後胡女帶着劉女前往某酒店注射「抗癌針」。會所另一員工潘某將裝有咖啡色液體的針管在劉娟面前晃了下，便給劉女注射。胡女還提醒劉女，這件事不要告訴家人，劉女真就守口如瓶。過了一段時間，劉女的女兒想從母親這裏拿一些錢裝修，才得知實情，随後女兒報了案。警方在偵查後發現胡女宣稱的「抗癌針」其實是散去氣泡的可樂。胡女供稱由於養生會館經營不善準備跑路，才想出這一招向熟客「大撈一筆」。隨後經法院審理，以詐騙罪判處胡女有期徒刑3年10個月，判處潘某有期徒刑1年6個月，判處徐某有期徒刑2年。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章