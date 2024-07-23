女子跨坐男友激吻互摸8分鐘 廣東咖啡店逐客反被負評(有片)

廣東汕頭一間咖啡店早前有一對男女情到濃時激吻互摸，女方更坐上男子大腿上，店家終在8分鐘後制止二人，並以他們行為不雅過火為由下逐客令。

廣東汕頭一間咖啡店早前有一對男女情到濃時激吻互摸，女方更坐上男子大腿上，店家終在8分鐘後制止二人，並以他們行為不雅過火為由下逐客令，女方及後在網上對咖啡店留下一星負評，並留言表明「我再也不支持你們，等著後悔。」

綜合內媒及網上消息，事件中趕客的咖啡店是汕頭的松松咖啡，上月28日晚上11時，女方先進咖啡店，過了不久一名男子到場，起初二人喝咖啡聊天，但在凌晨3點多，女子脫鞋又拉起裙子，跨坐男子身上，2人開始熱吻，男子的手也開始在女方身上游走，一共持續8分鐘，及後被店員下逐客令趕走。

據悉，有人把二人的親熱影片發到社交平台，店方收到很多投訴，為保聲譽決定把二人列入了黑名單，強調不是不容許正常親熱，只是禁止不雅、走光、對其他人做成不適等過激行為。

女子於本月12日再到該店，店員拒絕其入座，惟她一度否認自己曾行為不檢，直至店員展示事發時的CCTV，畫面，她才承認是女主角，並辯稱當時喝多了，要求店家不要外洩相關片段。

店方強調咖啡店是公共場合 並非酒店

不過，事後女子在網上對咖啡店留下一星負評，並留言表明「我從開業就一直支持你們，就因為跟喜歡的人在店裡親吻，你就拉黑我，真無語，我再也不支持你們，等著後悔。」負評引發店方反擊，留下長文說明事件始末，指控女方因為跨坐在男方身上，導致上衣、裙底嚴重走光，隱私部位露了出來。店方強調咖啡店是公共場合，並非酒店，對於請離顧客並不感到後悔，目前已經報警處理，後續交由警方調查。最後，女子也報警，稱有人惡意散播影片。

