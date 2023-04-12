女子食自助餐為「回本」 又食又拎 餐廳報警拘留10天

自助餐一直都是慶祝生日和聚餐的熱門首選，但最近在大陸浙江省金華市，卻有兩名女子因為貪小便宜的心態，在店內用完餐的同時，還想把餐廳無限量供應給客人的食材偷偷打包帶走，不僅被當地警方行政拘留，也引起不少網友狠批她們的行為，直言「真的是太自私了」。

「打包」人民幣400元食材

在浙江金華市，有兩名女子相約一起去吃自助餐，因為覺得吃這一餐的費用實在太貴，食量不大的女生光靠吃一餐根本無法「回本」，於是兩人計畫好大快朵頤之後，再把餐廳的食材打包回家煮火鍋。

於是兩人吃飽喝足，便拿出事先準備好的膠袋，偷偷將餐廳內的食材如牛蛙、毛肚、鴨腸等偷偷打包帶回家，價值共約人民幣400元 （約港幣455元）。而這一幕恰巧被店員看到了，當下立即報警處理。警方在調查之後將兩名女子逮捕，並予以行政拘留10天。

對此事件，不少網友表示，自助餐的本意並不是讓你「吃回本」，而是花相對較少的金額，能吃到更多種類的餐點，而兩名女子因貪小便宜的心態而被警方拘留，實在是不太明智的行為。