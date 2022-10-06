女子食超豐盛煎餅食到下顎關節炎 網民：我食壽司都試過

食嘢唔好眼闊肚窄，亦都唔好高估自己把口啊！江蘇常州一名女子周日買煎餅餜子時，要求加入許多配料，雖然吃起來很費勁，但還是堅持吃完這個超足料大煎餅。沒想到女子翌日感到耳後關節相當疼痛，就診後證實患「顳下頜關節紊亂病」(TMD)，俗稱「下頜關節炎」。
醫生：吃硬物時避免張嘴過大用力過猛
內地傳媒引述醫生提醒，下頜關節炎嚴重時會影響正常進食甚至說話，呼籲要愛護自己的下頜關節，吃硬物時避免張嘴過大和用力過猛，做運動時亦要防止下頜受外力撞擊。
有網民揶揄，「這是加了多少(配料)？」、「沒毛病！女人就要對自己好一點！豪華煎餅餜子來一套」、「這也太賣力了」，又認為「不管加多少料，也可以用『櫻桃小口』方式吃吧」。
網民：做核酸、打哈欠也得過這病
還有不少網民透露類似遭遇，「我的下頜關節炎就是因為之前張大嘴吃雞腿吃出來的，最後做了手術，花五塊錢買的雞腿做下的孽，用五萬多的手術來換了健康」、「我是吃壽司，為了一口吃進去所有的料，嘴巴現在都不能張大」、「我是看牙醫，張嘴太久，得了這病，專科醫生說沒藥可治，建議我在家熱敷，慢慢好點」、「我做核酸得過」、「我打哈欠也得過這個病」。
有網民就連忍笑都出事，「我媽不讓我熬夜，偷偷看電視，又想笑又不能笑，閃到下巴了，我當時下巴骨掉了，我爸媽大晚上送我掛的急診，一年多以後才徹底好了」。
內地醫院：致病因素最少有20種
根據四川大學華西口腔醫學院華西口腔醫院網站，顳下頜關節紊亂病(TMD)是一類病因尚未完全清楚而又有相同或相似臨床症狀的一組疾病的總稱，是較為常見的疾病，致病因素最少有20種，包括精神緊張、壓力過大、疲勞等心理社會因素；咬合因素；創傷因素；免疫因素；解剖因素，不良習慣等。
若有以下情況，就有可能是TMD：
- 臉、太陽穴、耳朵裡面、耳朵前面區域疼痛，特別在大張口、大笑、打哈欠、說話、咀嚼、緊咬牙齒時；若有磨牙和緊咬牙習慣，可能早上起來覺得臉特別痛
- 張口和/或閉口時能聽到耳前區域「咔咔」聲響，或有其他聲音，例如摩擦或破碎的聲音
- 嘴巴張不到以前那麼開，感覺關節卡住，或者嘴巴張開得過大
常見治療方式有藥物治療、物理治療(熱敷、按摩等)、注射治療及使用特殊牙套，部分患者亦可自愈。