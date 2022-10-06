女子食超豐盛煎餅食到下顎關節炎 網民：我食壽司都試過

江蘇常州有女子吃了個超足料煎餅餜子後，患上下頜關節炎。圖中非當事煎餅餜子，但也算有不少配料。(互聯網)

食嘢唔好眼闊肚窄，亦都唔好高估自己把口啊！江蘇常州一名女子周日買煎餅餜子時，要求加入許多配料，雖然吃起來很費勁，但還是堅持吃完這個超足料大煎餅。沒想到女子翌日感到耳後關節相當疼痛，就診後證實患「顳下頜關節紊亂病」(TMD)，俗稱「下頜關節炎」。

醫生：吃硬物時避免張嘴過大用力過猛

內地傳媒引述醫生提醒，下頜關節炎嚴重時會影響正常進食甚至說話，呼籲要愛護自己的下頜關節，吃硬物時避免張嘴過大和用力過猛，做運動時亦要防止下頜受外力撞擊。

有網民揶揄，「這是加了多少(配料)？」、「沒毛病！女人就要對自己好一點！豪華煎餅餜子來一套」、「這也太賣力了」，又認為「不管加多少料，也可以用『櫻桃小口』方式吃吧」。

網民：做核酸、打哈欠也得過這病

還有不少網民透露類似遭遇，「我的下頜關節炎就是因為之前張大嘴吃雞腿吃出來的，最後做了手術，花五塊錢買的雞腿做下的孽，用五萬多的手術來換了健康」、「我是吃壽司，為了一口吃進去所有的料，嘴巴現在都不能張大」、「我是看牙醫，張嘴太久，得了這病，專科醫生說沒藥可治，建議我在家熱敷，慢慢好點」、「我做核酸得過」、「我打哈欠也得過這個病」。

有網民就連忍笑都出事，「我媽不讓我熬夜，偷偷看電視，又想笑又不能笑，閃到下巴了，我當時下巴骨掉了，我爸媽大晚上送我掛的急診，一年多以後才徹底好了」。