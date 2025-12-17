女學生常偷吃外賣 遭同學螺螄粉加糞便反擊 惡人先告狀索償惹公憤

內地一名女學生多次偷同學外賣，慘遭對方螺螄粉加糞便反擊，事件成為網上熱話。該女學生食完螺螄粉才發覺外賣盒底有糞便，在校園群組投稿責罵對方，又怒踢校園內的外賣櫃。根據網民上載的投稿截圖，該女生說「首先，我知道偷外賣不好，但是你總不能在外賣裡放臭豆腐再放你的排泄物吧。首先我對自己偷外賣的事情道歉，但我只是一次兩次拿一下……」質問對方為掩蓋糞便味道而放上臭豆腐，「你良心去哪裡了？裡面我看還有螺螄粉，我看你是為了整蠱別人精心布的局吧。良心何在？」該學生還要求對方賠醫藥費和心理損失費，有指她還報警。投稿內容瘋傳後，有網民批評她偷食外賣還有理，真是「佩服」她。

室友聞味稱不太對勁 女學生：螺螄粉是聞著臭吃著香

內地傳媒指，有消息事件發生在新疆烏魯木齊一間高校。該女生還提到，吃第一口時，室友說感覺她的螺螄粉不太對勁。該女生回答「這個東西聞著臭、吃著香。完全沒有料到人心會如此險惡，人會這麼卑鄙無恥，我雖然拿了你快遞，但我可以給你賠相應的金額。但是你做這麼卑鄙無恥的事情，你是不是應該賠我的醫藥費和我的心理損失費……當我吃那幾口的時候，我室友看著我嘴裡，滿臉的惡心與嘲諷，體會這種感受嗎？」群組負責人回應稱，「你好，同學，我剛讀完你的投稿。我想說的是，但是你也是有錯在先呀。」豈料該女生回答「偷你的了？」

苦主：加料拖地水

遭偷外賣的苦主其後在校園牆貼文稱，表示早已多次被偷走過外賣，之前的奶茶、水果都遭了殃，實在忍無可忍。他指，這份外賣是專門為小偷準備的驚喜。他特意點了氣味濃烈的螺螄粉，還備註讓商家不要密封外賣袋，自己後續用保鮮膜重新封裝。外賣到了之後，失主還用兩個塑膠袋套在手上，把拖完地的拖把海綿裡的水使勁擠出來，那些帶著灰色泡泡的髒水也混入了外賣中，再加上特意準備的臭豆腐，就是為了讓小偷嚐個原汁原味。

失主還直言，自己本來是網上社恐，為了對付小偷，特意跟商家溝通備註，算是被小偷逼著成長了。最後，他毫不掩飾自己的暢快，直言：「我不好，你也別想好！」有網友表示，本來大家不知道那名女學生是小偷，現在大家都知道她是吃過屎的小偷了。另有網民稱，校園偷外賣太常見，很多學生丟了外賣，找學校沒人管、找平台沒有賠，只能認栽。