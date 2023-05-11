女學生遭大學教授性侵逼墮胎 男方承認「不正當關係」

大陸一名女子日前上網爆料，11年前只有16歲的她，遭河南鄭州大學一名教授性侵、精神控制長達兩年半，致其懷孕還被迫墮胎，引發輿論高度關注，校方隨即介入調查，該名教授否認性侵，但承認兩人有多年不正當關係，現雙方均已報警處理。

女子稱遭侵犯致懷孕墮胎後不孕不育

據《觀察者》網報道，5月9日，一女子發文稱自己在11年前遭鄭州大學王姓教授PUA（精神控制）長達兩年半，遭侵犯致懷孕後被其帶去醫院打胎，11年來輕生2次。10日下午，該女子接受記者採訪時稱，她不是鄭州大學學生，就讀於鄭州某高校，是自考本科。2009年她16歲時，王姓教授來到該高校講課，兩人因而認識，王男在瞭解她家庭情況後，打着「半個父親」的幌子接近她。2009年，在她反抗的情況下，王男和她發生性關係，之後王某某一直精神控制她、侵犯她，直到2012年1月，她因為流產導致不孕不育，斷掉兩人不正當關係。該女子稱發文不是為了賠償或報復，只求自我解脫，對於記者詢問是否有證據？女子稱沒有證據，只有幾段2012年的電話錄音，能說明兩人有不正當關係，但暫不提供。

學校成立工作組調查

綜合陸媒報道，王姓教授出生於1962年，是河南漯河人，任職於鄭州大學馬克思主義學院，碩士生導師。2023年2月，其身份為該學院教研室主任。據悉，剛開始接受校方調查時，臨近退休年齡的王某某否認兩人有不正當關係，最終，王某某才承認兩人有不正當關係多年，但否認性侵和精神控制。涉事雙方說法截然不同，現均已報警處理。鄭州大學黨委教師工作部5月10日上午發佈說明稱，5月9日晚，網路上出現該校王某某有關問題資訊。學校已在第一時間成立工作組進行調查，將根據調查結果依法依紀依規處理。調查期間，將暫停王某某一切教學活動。

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