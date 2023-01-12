女家索1888萬禮金等總值上億 上海中產男斥「李嘉誠都被榨乾」

俗語有云「講錢傷感情」，談婚論嫁時「獅子開大口」索高價甚至天價禮金，更隨時分手收場。早前有網民在內地問答平台「知乎」問「大家覺得江西的女生怎麼樣」，結果引來不少「過來人」分享被江西女友家庭要求超負荷支付過百萬(人民幣，下同)禮金加物業等，最終「放生」女友的經歷。其中一個例子極度誇張，出身上海中產家庭的事主竟被女家苛索上億元，包括1,888萬元現金禮金、價值4,500萬元的物業等。事主直指江西女子嫁女禮金根本「上不封頂，就是說李嘉誠他們都要榨乾」。
早前網上流傳一份「2022年全國彩禮排行榜」，江西以不包樓和車的38萬元禮金金額高踞榜首。事主表示，女友來自江西萍鄉，是獨生女，彼此在美國留學時相識、相戀，新冠疫情期間更在紐約相依為命，自己遂覺得「情義無價」，認為「她就是我想要共度一生的女人」，畢業後一起回上海工作並準備結婚。
事主雖然對江西的天價禮金有所耳聞，但認為自己負擔得起，打算給100萬元現金禮金、名下市中心物業加女方名，甚至可在女方父母居住地再買間屋，卻萬沒想到女友父母開出的條件，竟包括1,888萬現金禮金、事主名下價值4,500萬物業(事主父母全額購買)過戶到女方名下、在女家當地買一個住宅單位讓女兒回去探親時住(估計數百萬元)、向上百位親戚每人支付10萬元利是作為「改口費」、Ritz-Carlton酒店婚禮、親戚去上海觀禮要坐頭等艙等，還要求每生一名子女獎勵1,000萬元現金和一間價值不少於2,000萬元的物業。
女友轟事主計較：娶妻就是要拿出大半身家
事主女友的父親還揚言，「我知道你家裡有多少錢，要的這點不過是你家拿出來的四、五分之一，難道結親家你連這點都不想出嗎？」然後數事主一家有多少財產、多少物業，不斷稱「看你的誠意」。
事主透露，自家資產被對方高估，當下亦向女家強調不會讓父母出錢，並按原先預算「還價」，結果遭大罵「禮金不給夠你不會珍惜」、「女兒外嫁沒有娘家撐腰必須有保障」等，連女友也完全認同父母的要求，批評「你們上海人最大的毛病就是計較」、「沒有求娶的樣子」，並認為「男人娶妻就是要傷筋動骨拿出家裡大半身家的」、「借著彩禮把你父母手裡的錢早點拿出來花不好嗎？」
事主表示，與女友多次為禮金問題吵架後，搬回父母家居住，之後就是長達3個月的上海封城，而封城期間，女友的矯情消耗盡自己的耐性與情意，自己最終在解封後、去年7月提出分手，強調「這輩子都不會復合」。
網民紛紛對事主經歷表示震驚，「他就算是財神爺，也遭不住啊」、「娶明星都夠了吧」。有網民更調侃，「1個億也不看看自己甚麼水平配不配得上，如果你能發明新冠特效藥，10億彩禮都不過分」。還有網民認為，「好悲哀，女兒被父母當搖錢工具還不自知，非但不反抗，反而默許父母的價值觀」。