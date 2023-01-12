女家索1888萬禮金等總值上億 上海中產男斥「李嘉誠都被榨乾」

俗語有云「講錢傷感情」，談婚論嫁時「獅子開大口」索高價甚至天價禮金，更隨時分手收場。早前有網民在內地問答平台「知乎」問「大家覺得江西的女生怎麼樣」，結果引來不少「過來人」分享被江西女友家庭要求超負荷支付過百萬(人民幣，下同)禮金加物業等，最終「放生」女友的經歷。其中一個例子極度誇張，出身上海中產家庭的事主竟被女家苛索上億元，包括1,888萬元現金禮金、價值4,500萬元的物業等。事主直指江西女子嫁女禮金根本「上不封頂，就是說李嘉誠他們都要榨乾」。

早前網上流傳一份「2022年全國彩禮排行榜」，江西以不包樓和車的38萬元禮金金額高踞榜首。事主表示，女友來自江西萍鄉，是獨生女，彼此在美國留學時相識、相戀，新冠疫情期間更在紐約相依為命，自己遂覺得「情義無價」，認為「她就是我想要共度一生的女人」，畢業後一起回上海工作並準備結婚。

事主雖然對江西的天價禮金有所耳聞，但認為自己負擔得起，打算給100萬元現金禮金、名下市中心物業加女方名，甚至可在女方父母居住地再買間屋，卻萬沒想到女友父母開出的條件，竟包括1,888萬現金禮金、事主名下價值4,500萬物業(事主父母全額購買)過戶到女方名下、在女家當地買一個住宅單位讓女兒回去探親時住(估計數百萬元)、向上百位親戚每人支付10萬元利是作為「改口費」、Ritz-Carlton酒店婚禮、親戚去上海觀禮要坐頭等艙等，還要求每生一名子女獎勵1,000萬元現金和一間價值不少於2,000萬元的物業。