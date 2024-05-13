女犯人越獄潛逃40年被捕時已70歲　網民倜侃：故意被捉回去養老

四川省廣安鄰水縣公安局高灘派出所，近日協助重慶市女子監獄將一名潛逃長達40年的囚犯逮捕歸案。據悉，該女囚犯當年因詐騙罪入獄，服役幾個月後就越獄潛逃。5月11日，重慶市監獄管理局工作人員透露，針對越獄潛逃這種情形是終身追究的，即使被抓獲時已是70歲高齡，原則上仍需服刑。不過有網民則倜侃：「故意被抓進去養老」。

綜合《南方都市報》等內地媒體報道，四川廣安鄰水縣公安局表示，今年春節前，該局高灘派出所收到重慶市女子監獄寄來的協查通報，請求協助摸排40年前從重慶市女子監獄逃脫的詐騙罪服刑人員賀某，立即安排警力全力配合開展核查摸排工作，通過到逃犯賀某原籍所在地秘密摸排線索，分析和核查，民警在重慶市渝北區發現賀某活動軌跡和準確住址，並通報重慶市女子監獄。4月8日，重慶市女子監獄在重慶將逃犯賀某抓獲。5月10日，重慶市女子監獄孫澤彬科長一行向鄰水縣公安局高灘派出所送出錦旗和感謝信。