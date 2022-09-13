女狗主集中隔離 遙見哈士奇「拆屋」崩潰大哭 丈夫：狗命還在就好

據說哈士奇是「拆屋小能手」，但在這種情況下，哈士奇的「頑皮」實在情有可原！新疆烏魯木齊一名姓楊女子近日因疫情防控被要求集中隔離，獨留一隻只得3個月大的哈士奇在家，並將所有狗狗能夠破壞的家具收入睡房，沒想到隨後查看家居監控，竟發現房門大開，全屋已成「廢墟」。

女狗主：我特別害怕回去以後家都沒了

從監控片段可見，哈士奇不斷在全屋走來走去，四處張望，又不時破壞一些小物件。楊女坦言當時崩潰到哭了出來，「我特別害怕我回去以後家都沒了」，但楊女丈夫認為，家具沒了可以再買，「狗的命在就行了」。

楊女又提到，被送去集中隔離時走得相當匆忙，來不及將哈士奇送出去找人照顧，只能收拾一下家具並留下一些狗糧和水，萬沒想到3個月大的哈士奇已經懂得開門。