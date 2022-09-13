女狗主集中隔離 遙見哈士奇「拆屋」崩潰大哭 丈夫：狗命還在就好

據說哈士奇是「拆屋小能手」，但在這種情況下，哈士奇的「頑皮」實在情有可原！新疆烏魯木齊一名姓楊女子近日因疫情防控被要求集中隔離，獨留一隻只得3個月大的哈士奇在家，並將所有狗狗能夠破壞的家具收入睡房，沒想到隨後查看家居監控，竟發現房門大開，全屋已成「廢墟」。
女狗主：我特別害怕回去以後家都沒了
從監控片段可見，哈士奇不斷在全屋走來走去，四處張望，又不時破壞一些小物件。楊女坦言當時崩潰到哭了出來，「我特別害怕我回去以後家都沒了」，但楊女丈夫認為，家具沒了可以再買，「狗的命在就行了」。
楊女又提到，被送去集中隔離時走得相當匆忙，來不及將哈士奇送出去找人照顧，只能收拾一下家具並留下一些狗糧和水，萬沒想到3個月大的哈士奇已經懂得開門。
網民：哈士奇就是得每天把精力消耗掉
事件掀起微博網民熱議。有網民批評，「3年了，寵物安置問題都沒解決」，又指「狗本來就會無聊會害怕，不適合呆這種房子裡」、「人家是寒帶雪橇犬，你放牠在這麼小的個空間裡與其本性不符」、「狗子要被關抑鬱了」、「狗子心想：你們不要我啦！不要這個家了！毀滅吧」、「哈士奇就是得每天把精力消耗掉，不然拆家是肯定的」。
還有網民表示，「給這個老公點讚」，稱「(狗)沒被消殺就很好了」、「我寧願被拆家拆到面目全非，也不想我的狗被無公害處理」、「所以現在我不敢養狗，害怕自己隔離狗狗被處理掉」。