女生兼職上門餵貓遭「戀踩癖」騷擾 男飼主疑裸體躲藏求被踩

看準「懶人經濟」，市場上出現各種到府服務，大陸有女大生打工從事上門餵貓工作，卻遇到「戀踩癖」，男飼主刻意把貓糧和水放在櫃子頂層，自己疑似裸體藏身在下方麻袋中，好讓女大生能踩踏取物，在拿取的過程中，女大生發現麻袋詭異「呼吸起伏」察覺不對勁，已報警處理。

男子短訊「喜歡被女生踩」

據《四川觀察》報道，5月24日一名成都女生在網上發文稱自己上門餵貓，遇到了「戀踩癖」。當事人小與表示，對方把貓糧和水放在一個櫃子頂層，自己為了拿貓糧只能踩在一個塑膠口袋上，「那個地方放的特別高，我就反復去踩那個塑膠口袋」。

小與表示在拿取貓糧的過程中，自己察覺不對勁，懷疑該男子裸體藏在塑膠袋下面，「他旁邊放了一些褲子，然後我的朋友都懷疑他是全裸，脫了在裏面躺着的」。餵貓結束後，男子還發短訊稱自己有「喜歡被女生踩的小愛好」，希望小與「假裝不知道，繼續踩在我身上」。

男子事後傳訊息稱「喜歡被女生踩的小愛好」，希望女大生假裝不知道。（圖／翻攝四川觀察）