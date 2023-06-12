女生地鐵疑被阿伯偷拍　網上公審反差點被退學

大陸廣州一名56歲的阿伯日前搭乘地鐵時，蹲在地上玩手機，被一名女大生懷疑阿伯是在偷拍她，阿伯當場秀出手機相簿，證明自己沒有偷拍，並在警方見證下與對方和解。怎料，女大生卻還是將阿伯的照片擺上網公審，事件在網路上發酵後，阿伯的兒子為父親發聲，要求女大生公開道歉，否則就要提告。嚇得女大生親自上門道歉，哭求「對不起，請你再給我一個機會」。

女子稱可能會被學校開除 望給改過機會

陸媒《南方都市報》報道，女大生7日在微博發文，稱自己搭車時，被一名「猥瑣老頭」盯着看，「我感覺他在偷拍，瞪了一眼，他放下手機，應該沒有拍到什麼，但是難道我的權益沒有受到侵害就不用去維護了嗎？感覺他不是第一次作案，如此嫻熟的動作和大言不慚的表現」。該名女大生隨後把影片公開，畫面中能夠看見，她質問阿伯是否在偷拍，還要檢查手機相簿，阿伯也大方打開相簿證明他沒有偷拍。事件在網路發酵，有網友質疑該女大生沒有證據，屬於誣陷，她還辯稱「如果他沒真的沒有偷拍，那為什麼他沒有為自己發聲」，惟她隨後刪除帖文。廣州地鐵官方表示，事件發生當下，警方就介入處理，因為是誤會，雙方當時就已經和解。

由於阿伯沒有上微博的習慣，完全不知道自己被擺上了網，影片還遭到瘋傳，直到阿伯的兒子鄧先生看到網路討論後才知道父親被當做「猥瑣男」。他告訴媒體，此前父親雖與女大生達成和解，但不了解網路曝光的嚴重性。鄧先生說父親是農民工，當天因為下雨工地停工，便想在廣州四處走走，沒想到回程時遇到這種事情。鄧先生說，父親沒有偷拍，當時只是蹲在地鐵上玩手機，戴耳機聽歌，可能離女大生比較近就被懷疑偷拍，「當時也給對方看了手機相簿，證明自己沒偷拍，不明白為何還會被PO上網」。憤怒的鄧先生11日帶着阿伯到警局報案，「這個事情在網上對我們影響太大了，我們希望她能站出來公開道歉，否則我們會起訴她」。

隨後，當事女大生急忙趕到派出所，向阿伯一家邊哭邊道歉，稱學校準備開除她，希望獲得諒解。鄧先生表示，該女子還是學生，應該給她一次機會，公開道歉就好，希望學校不要開除她。女大生也在微博帳號「註冊不了張z」發文表示，不該隨意散播影片，並對阿伯進行不當描述，向阿伯及家人致歉；以及給社會造成了不良影響，亦虛心接受批評。

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