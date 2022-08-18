女生稱「嫲嫲在雪櫃」 老師大驚報警 揭失業家庭無錢殮葬冰屍5年

在台灣，新北市八里區一名14歲中學女生周二在學校與老師聊天時談起祖母，竟表示「阿嬤躲在冰箱」。老師大驚追問，卻未能獲得更多細節，於是向教育局、社會局通報。警方和社工當日傍晚抵達女生住所，發現一具已經發黑的女性乾屍呈V字型折放在雪櫃下格。

死者兒子稱經商失敗 無心情兼無錢殮葬

台灣傳媒報道，66歲姓班的女生父親向警方供稱，數年前經商失敗，從大陸返回台灣，妻子則因疫情關係，回大陸後未有返台；2017年10月將87歲病母從醫院接回家照顧，但沒幾天母親就猝死。

班男聲稱，當時無心情且無力殮葬，才出此下策。鑑證人員初步檢驗，班母屍體完整、無外傷，排除他殺，確切死因有待剖驗。

死者兒子冒領老人補助金5年 涉63萬新台幣

另外，警方發現，班男母親死後5年的老人年金及中低收入戶補助，均被領取一空，涉及63萬元(新台幣，下同)。班男承認，因失業又要負擔房租、養育女兒費用，才會冒領母親的補助金，同時靠自己退伍後每月1.6萬元退休金及做散工勉強度日。

警方表示，將按「社會秩序維護法」中「無正當理由，停屍不殮、停厝不葬或藉故抬棺或抬屍滋擾者」，對班男罰款6,000元。至於其冒領補助金，恐亦需負上偽造文書刑責。

台媒：政府及慈善團體都有「免費喪葬」提供

有台媒指出，市政府民政局、社會局、甚至民間各慈善團體，都有「免費喪葬」可供申請，班男以無錢為由遲遲不將母親下葬，令人難以理解。

