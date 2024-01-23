女網民小紅書分享闖軍事禁區攻略 軍媒表明嚴懲：漠視國安令人憂

近日有內地網民近日在小紅書等社交媒體上，分享湖北省武漢市江夏區軍事禁區「槐山磯石駁岸」的拍照攻略，更引導網民翻越圍欄。事件在微博引發熱議。解放軍帳號提醒切勿盲目跟風，尊重軍事禁區規定，嚴格遵守法律法規要求，共同築牢國家安全的基石，任何擾亂軍事禁區、軍事管理區管理秩序和危害軍事設施安全的行為，都將受到法律嚴懲。

題為「穿越武漢禁區我看到了甚麼」 該網民涉事貼文題為「穿越武漢禁區我看到了甚麼」，稱最近周末去了江夏槐山磯石駁岸，並分享兩條路線。路線一是到江邊後，在掛有「軍事重地 禁止進入」的鐵絲圍欄處，找當中空隙鑽進去，並附上示範照片聲言「注意別掛傷」，但「簡單快捷適合孩子」，而路線二則是「適合喜歡冒險的人」，及後有關發文已被刪除。