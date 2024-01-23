女網民小紅書分享闖軍事禁區攻略 軍媒表明嚴懲：漠視國安令人憂

近日有內地網民近日在小紅書等社交媒體上，分享湖北省武漢市江夏區軍事禁區「槐山磯石駁岸」的拍照攻略，更引導網民翻越圍欄。事件在微博引發熱議。解放軍帳號提醒切勿盲目跟風，尊重軍事禁區規定，嚴格遵守法律法規要求，共同築牢國家安全的基石，任何擾亂軍事禁區、軍事管理區管理秩序和危害軍事設施安全的行為，都將受到法律嚴懲。
題為「穿越武漢禁區我看到了甚麼」
該網民涉事貼文題為「穿越武漢禁區我看到了甚麼」，稱最近周末去了江夏槐山磯石駁岸，並分享兩條路線。路線一是到江邊後，在掛有「軍事重地 禁止進入」的鐵絲圍欄處，找當中空隙鑽進去，並附上示範照片聲言「注意別掛傷」，但「簡單快捷適合孩子」，而路線二則是「適合喜歡冒險的人」，及後有關發文已被刪除。
解放軍提醒網民切勿盲目跟風
解放軍新聞傳播中心旗下的「鈞正平工作室」官方微博帳號發表嚴正聲明，指「軍事重地，禁止進入」並非兒戲，軍事重地涉及國家機密，斥事主不僅進行拍照，還引導網民翻越圍欄，對國家安全的漠視令人擔憂。國家安全部已多次提醒，將國家軍事訊息擴散至互聯網，被網絡上別有用心的人利用，將對國家軍事安全造成嚴重危害。根據《中華人民共和國軍事設施保護法》，內地組織和公民都有保護軍事設施的義務。貼文同時提醒網民切勿盲目跟風，尊重軍事禁區規定，嚴格遵守法律法規要求。