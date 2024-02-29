女老師「暴力」輔導小學生　打頭掐臉惹眾怒遭停職

中國湖南湘潭傳出校園暴力，施暴者竟是老師！近日網路瘋傳一段影片，一名女老師輔導學生作業，卻因孩子不會作答而毆打辱駡，巴頭、掐臉通通來，引發爭議，當地通報涉事女師現已停職接受調查。

女老師打頭掐臉暴力輔導小學生

網傳影片中，教師辦公室中一名穿棕色羽絨服的女老師，正訓斥一名小學女生，情緒十分激動，「最小的得數是幾？說話啊？把誰變成4？說話啊！」見孩子沒有回答，竟直接出手打頭，女孩身體傾斜，穩住了後，女老師又語帶威脅，「我打死你，你瞎是吧，把8變成多少？讀書，你配讀書嗎？」

隨後，又有一個男孩過來交作業，女老師先用男孩作業打了女孩一下，看了作業後，又掐男孩的臉，「最小的得數是幾？告訴我，是多少？」接著一把將男孩作業扔到地上。

據《澎湃新聞》報導，網傳涉事學校為湘潭湘鄉市栗山鎮金泉學校，是農村六年制小學，被打女孩就讀小學六年級，穿棕色羽絨服的女老師為數學老師，平時喜歡打人，學校曾有男孩子被逼得跳樓，但湘鄉市市委宣傳部有關負責人表示，該學校有學生跳樓情況不屬實。

湘鄉市教育局2月28日晚通報，稱該局高度重視，第一時間聯合相關部門成立調查組進行調查處理。經初步核實，確實存在視頻中所反映的問題。目前，該局已暫停涉事教師工作並責令其接受調查，同時安排專業人員對學生進行心理輔導。後續將對涉事教師按照相關規定嚴肅處理，同時舉一反三，強化師德師風建設，規範教師行為，堅決杜絕此類行為再次發生。