女顧客叫外賣打賞惹誤會　外賣員見「110」以為求救急報警

近日，大陸浙江紹興有一名女子點了100元人民幣（約111港元）的外賣，並在訂單備註「不要敲門、不要打電話」，過了不久還追加了10元人民幣要給外賣員的小費，加起來總共付了110元人民幣。然而，這個「110」數字卻不小心讓外賣員會了錯意，以為女子是遭遇到危險，透過打暗號的方式在向他求助。這名熱心的外賣員趕緊報警，警方趕往現場調閱監視器後發現，食物已經被取走，而且女子離開時的狀態良好，這才知道是鬧了個大烏龍。

《九派新聞》報道稱，經過警方調查，原來是叫外賣的女子體恤外賣員辛勞，才多打賞了10元人民幣的小費，再加上原本購買的商品是100元人民幣，加起來恰好是110元人民幣，與大陸的報警號碼「110」一樣。之所以請外賣員不要敲門則是因為當時家中沒有人，沒想到竟然造成外賣員的誤會。

女子因為體恤外賣員的辛勞，多打賞了10元人民幣（約43元新台幣）的小費。（圖／翻攝微博@九派新聞）

網民讚好心有好報

警方表示，儘管是一場烏龍報案，但還是要為熱心的外賣員點讚。這起事件經媒體曝光後，許多網友都稱讚這名外賣員細心、有危機意識，「善心有善報」、「雖然是烏龍事件，但感受到小哥的善意，如果是真的有危險，就是救人一命的善舉」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章