奶奶為慳錢高溫38度不准開冷氣　懷孕家嫂中暑險流產

記者李宗芳／綜合報道

天氣越來越炎熱，溫度動輒飆破38度，一般人都受不了，更何況是孕婦？大陸廣東一名女子懷孕20週在家待產，卻因為奶奶省錢不讓她開冷氣，導致中暑急送ICU，醫生事後表示如果再晚點送來，孩子恐怕保不住了！

嚴重中暑致「熱射病」 死亡率達40%至50%

綜合陸媒報道，該名孕婦因為身體不好，加上孕期反應比較嚴重，為了大人和肚中胎兒著想，在老公貼心提議下，決定辭職回家待產。但婆婆心疼兒子一個人賺錢養家很辛苦，平日就要求媳婦懂事，得勤儉持家不能浪費。不料，6月10日當天廣東氣溫達到38度，婆婆為了省錢不准家中開冷氣，只能吹電風扇，導致懷孕20周的媳婦中暑，眼見媳婦臉色不對，婆婆急忙撥打112把人用救護車送醫急救，經過醫護全力救治，所幸大人與孩子都平安脫險救了回來。據悉，中暑嚴重時恐致「熱射病」，因為人體的體溫調節中樞遭破壞，使得體內熱量急劇積聚，患者常會出現局部肌肉痙攣、高熱、無汗、口乾、昏迷，呼吸困難、甚至呼吸衰竭等症狀，其死亡率可達40%至50%，50歲以上的人死亡率甚至達到70%左右。醫生提醒，年幼者、孕婦和年老體衰者或者有慢性基礎疾病或免疫功能受損者要注意室內降溫、通風，千萬別堅持「夏天多出汗才能身體好」、「開空調多費電」、「心靜自然涼」等觀念，避免熱過頭反倒損害健康。

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