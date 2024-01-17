奶龍成深圳山姆超市超人氣密碼 原價200元炒至過千

深圳山姆超市｜奶龍超人氣密碼 原價200元炒至過千

北上消費｜奶龍炒至千元 你信不信？ 網民分享的相片是在深圳山姆超市前海店內拍攝到的。一名顧客在手推車上放上5隻巨型奶龍，每隻長達91厘米，差不多等如一名8歲左右小孩的高度。購買後，該顧客把奶龍放上七人車內，並逐一為它們繫上安全帶，然後駕車返港。相片有趣可愛，迅即引起話題。 有小朋友在山姆超市內見到奶龍後，或親親，或拍打，雀躍萬分；少女們見到，也忍不住拿來拍照，或擁抱一下，場面溫馨。大批大批的購買，是因為香港人看到商機，原價二百多元的一隻奶龍以炒賣至過千元，依然有價有市。一時間，奶龍成了神話。

北上消費｜奶龍源自深圳 中國原創動漫IP 奶龍是中國原創動漫IP （指擁有知識產權的原創角色），是國產動漫人物，制作公司位於深圳的第七印象文化傳媒（深圳）有限公司。出自動畫片《奶龍和小七》的奶龍，是一隻流落地球會噴火的外星幼龍，身高1.8米、體重2噸，有着肥嘟嘟大肚子，全身鮮黃色，充滿童真；小七則是一名天才小孩。流落地球的外星幼龍，遇到地球上機智的小七，憑着二人善良卻又魯莾的行為，開啟了一連串令人抱腹大笑的冒險之旅。故事幽默、勵志、感人。 《奶龍和小七》於2020年2月在短視頻平台「抖音」首播。憑着討喜的形象、貪吃樂觀的性格，奶龍迅即走紅，成為「流量明星」。除短視頻外，一糸列以奶龍為主題的作品推出，包括表情包、漫畫、動畫片劇集等。 在微信上已推出「打工人篇」、「交友篇」、「反骨篇」等9套表情包。在愛奇藝、優酷等平台播出了《奶龍搞怪大作戰》和《奶龍爆笑嘉年華》兩部共75集的動畫劇集，以及260集《奶龍》動畫短片。奶龍的零食、遊戲玩具、精品公仔愈來愈多，形象深入人心。