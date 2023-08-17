好心女子路不拾遺 歸還失物反被當賊 遭大媽團「高跟鞋當武器」暴打

記者陳怡伶／綜合報導 好心著雷劈！大陸湖北武漢一間遊樂場，近日發生一宗圍毆事件。涉事黃姓女子聲稱，她的母親當天撿到一張遊樂場的會員卡，打算歸還給物主時，卻反被誤認為竊賊，雙方爆發衝突，初則口角繼而動武。黃小姐遭對方大媽以厚底高跟鞋暴打，又被扯頭髮，場面相當混亂。

未開口已被物主責罵 據陸媒《觀察者網》報道，事發於本月14日的童夢園主題樂園漢陽萬達分店，黃小姐表示，當日她的母親在遊樂場撿到一張會員卡，她們想物歸原主，於是四處找尋物主。他們聽到附近有一班人疑似正在尋找遺失了的會員卡，所以上前打算跟對方交談。豈料，黃小姐母女尚未開口，對方一群人便衝過來。黃小姐稱：「其中有個女的，立馬就把卡奪過去，說我們怎麼偷她的卡，說我們是小偷，還說我的小孩是小偷。」自己的小孩連帶被罵，黃女反擊，最後演變成武鬥場面。