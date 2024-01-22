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2024-01-22 13:38:00

妻子懷孕丈夫孕吐？ 三個月暴瘦五公斤 醫生：感情好就會這樣

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據《齊魯電視台》報導，山東淄博一名人夫朱先生，19日受訪時表示，「自從妻子懷孕之後，看著妻子有點難受，很心疼，但不知為何，自己很想吐」。

明明是妻子懷孕，怎麼是丈夫在害喜？大陸山東一名人夫，妻子孕後，他嚴重孕吐長達3個月，還因此瘦了超過5公斤。醫生笑說，可能是兩人感情太好，條件反射。

大陸山東一名人夫，妻子孕後，他嚴重孕吐長達3個月，還因此瘦了超過5公斤。 大陸山東一名人夫，妻子孕後，他嚴重孕吐長達3個月，還因此瘦了超過5公斤。 大陸山東一名人夫，妻子孕後，他嚴重孕吐長達3個月，還因此瘦了超過5公斤。

看著妻子不適自己也想吐

據《齊魯電視台》報導，山東淄博一名人夫朱先生，19日受訪時表示，「自從妻子懷孕之後，看著妻子有點難受，很心疼，但不知為何，自己很想吐」。他表示妻子已懷孕三個月，沒想到看著妻子懷孕不適，自己也開始噁心想吐，而且時間還不短，聞到油煙味想吐、吃葡萄或小番茄更是想吐，一放進口中就噁心感湧現，直奔洗手間狂吐。

在另一段影片當中，朱男抱著馬桶猛吐，一旁挺著三個多月孕肚的妻子，不斷輕柔拍著他的背，網友笑說，看這景象還真不知道，到底誰才是孕婦。三個多月以來，朱男已因此瘦了超過5公斤，害怕身體出了問題，他還去醫院進行全身檢查，結果並沒有問題，但他還是想吐。醫生表示，可能是夫妻感情比較好，條件反射。

消息一出，網友議論紛紛，表示「一個孕一個吐分工明確」、「愛她就和她一起受苦」、「若當初我老公也會孕吐，包準他死了生二胎的心」

湖南一名丈夫陪妻住院, 沒想到出現嚴重孕吐。

湖南一名丈夫陪妻住院, 沒想到出現嚴重孕吐。

事情無獨有偶

但不只山東朱男，前陣子在湖南，有一名妻子懷孕8週時到醫院安胎，丈夫陪住院期間，竟然出現了孕吐反應，而且頻繁的嘔吐遠比妻子孕吐情況要嚴重的多，吐到整個人病懨懨的。

有大陸醫生解釋道，應該是「妊娠伴隨綜合症」，多數表現為噁心想吐、頭昏乏力、食慾不振等現象，主要是由心理因素造成生理不適，可能是將為人父的喜悅、等待嬰兒出生的焦慮等。
 

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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