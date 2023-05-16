妻子舉報任職教授丈夫誘騙女學生發生關係　露骨訊息曝光

未經同意帶走孩子 威脅離婚

張女在檢舉信稱，她與曾男結婚多年遇有一子。在她生下孩子2個月之後，她在曾男的學校公寓發現耳機、防曬乳、化妝棉等各種女性物品，不斷追問下得知曾男出軌女學生事實。更誇張的是，曾男還在未經張女同意之下，擅自帶走孩子，以此威脅離婚獲取自由。

從張女提供的截圖內容中看到，有疑似曾男與學生的聊天紀錄，曾表示「給我發照片，我要看美女」、「我之前不喜歡紫色，但在你身上我覺得好看了」、「你不想接受就早點脫身，如果想珍惜這一、兩年也行」等對話。張女表示，她在網上公開舉報信後，收到了很多私訊。有幾位女生私訊表示，她們之前曾受到曾男的性騷擾，並在被誘騙情況下，與對方發生關係，並且提供了微信對話等證據證明其確實有引誘女學生等違反師德的行為。張女表示，「從目前收到的私信來看，他從多年以前即有此類誘騙學生行為，對方才剛滿18歲，甚麼都不懂，在他的誘騙下獻出了第一次」。