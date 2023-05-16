妻子舉報任職教授丈夫誘騙女學生發生關係　露骨訊息曝光

記者陳怡伶／綜合報道
近日，大陸網上有一名張姓女子實名告發自己的丈夫，四川傳媒學院雕塑系主任、青年雕塑家曾良超，稱其在學校工作期間多次利用不正當手段引誘女學生發生關係，婚內出軌，引起網友關注。對此，該校工作人員表示，雙方已報警處理，具體結果須待警方調查。
未經同意帶走孩子 威脅離婚
張女在檢舉信稱，她與曾男結婚多年遇有一子。在她生下孩子2個月之後，她在曾男的學校公寓發現耳機、防曬乳、化妝棉等各種女性物品，不斷追問下得知曾男出軌女學生事實。更誇張的是，曾男還在未經張女同意之下，擅自帶走孩子，以此威脅離婚獲取自由。
從張女提供的截圖內容中看到，有疑似曾男與學生的聊天紀錄，曾表示「給我發照片，我要看美女」、「我之前不喜歡紫色，但在你身上我覺得好看了」、「你不想接受就早點脫身，如果想珍惜這一、兩年也行」等對話。張女表示，她在網上公開舉報信後，收到了很多私訊。有幾位女生私訊表示，她們之前曾受到曾男的性騷擾，並在被誘騙情況下，與對方發生關係，並且提供了微信對話等證據證明其確實有引誘女學生等違反師德的行為。張女表示，「從目前收到的私信來看，他從多年以前即有此類誘騙學生行為，對方才剛滿18歲，甚麼都不懂，在他的誘騙下獻出了第一次」。
張女說，3月份，她曾向四川省教育廳、四川傳媒學院等單位舉報曾男嚴重違反師德師風的問題，但並未取得實質性進展。公開資料顯示，曾男是大陸四川省雕塑協會會員，其作品曾多次參與國內各項展覽，曾獲第7屆全國藝術與設計大賽優秀指道教師獎等多個獎項。針對此事，他在其個人微信朋友圈發文表示已經報警處理，正待警方處理結果。據陸媒《新黃河》報道，14日，張女更新微博稱，該校紀委已致電回覆她，校方已召開相關會議，決定由黨委辦公室牽頭，校辦、校紀委、法務將對此事進行聯合調查。
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