姐姐自小遭棄養 拒為親弟買樓 父母入稟索50萬「贍養費」

廣州最近發生了一場「家庭倫理狗血大劇」——一名29歲姓張女子自2歲起被父母寄養在姑姑家中，直到近年事業有成，為表弟買樓作為對姑姑一家養育之恩的回報後，一直不聞不問的父母終於現身，要求張女為唯一的親弟弟買樓。張女明確拒絕後，父母竟告上法庭，向其索取50萬元(人民幣，下同)「贍養費」。

廣州市司法局微信公眾號「廣州普法」昨日公開案情，指張女2歲被送到姑姑家中居住後，父母經濟情況愈來愈差，就無再接張女回家，而且很少與張女聯絡。張女萬沒想到，一直相當陌生的父母，竟在知悉自己為表弟買樓後，也要求自己為親弟弟買樓。張女斷言拒絕後，父母卻入稟法院，指張女投身社會後未曾贍養父母一分一毫，要求張女按每年5萬元「補回」共50萬元「贍養費」。

內地《民法典》規定，「成年子女不履行贍養義務的，缺乏勞動能力或者生活困難的父母，有要求成年子女給付贍養費的權利」。不過，法院指出，原告雖然年事已高，但有退休金，足以應付生活所需，並不屬「生活困難」，而原告明言索取贍養費的目的是為兒子買樓，就算子女確有贍養父母的義務，但兒子已是成年人，原告不應將買樓壓力以撫養、贍養之名附加予被告，且考慮到原告未盡到撫養被告的義務，被告需付的贍養費，應按被告實際情況，與原告酌情商定，故駁回原告的訴求。