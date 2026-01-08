委內瑞拉｜中國獨立煉油廠料美國奪供應　買伊朗石油替代

美軍日前活捉委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子至紐約後，美國總統特朗普於6日宣布，委內瑞拉已同意向美國出口價值高達20億美元（約156億港元）的委內瑞拉原油。此舉預計將大幅縮減銷往中國的廉價原油配額，預計未來幾個月，中國煉油廠將轉向採購伊朗或俄羅斯等其他受制裁來源的重質原油，以填補供應缺口。 《路透社》7日報道，這項價值20億美元的出口協議，旨在將委內瑞拉石油流向從亞洲重新引導回美國市場。根據Kpler數據，中國在2025年平均每日進口約38.9萬桶委內瑞拉原油，約佔其海運原油總量的4%。

交易幾乎陷入停滯 分析師指出，由於委內瑞拉主要港口的亞洲裝貨作業自1月1日起已幾乎停擺，這對高度依賴折扣重質原油維持利潤的中國獨立煉油廠衝擊最大。然而，由於目前仍有約1,200萬桶已裝船的「在途物資」正往亞洲行駛，預計足以支撐中國約75天的需求，緩解了即時供應危機。 市場觀察家指出，雖然供應面臨收緊，但由於俄羅斯與伊朗的替代貨源充足，中國獨立煉油廠預計不會急於搶購非制裁原油。目前委內瑞拉「馬里原油（Merey Crude）」的即期報價折扣已縮減至每桶較「布蘭特原油（ICE Brent）」低10美元（約77.9港元新台幣），遠低於上個月的15美元（約117港元）折扣，交易幾乎陷入停滯。

美國戰略介入西半球 相較之下，伊朗重質原油（Iranian Heavy）目前報價約為每桶折價10美元，被視為最經濟的替代選擇，預計煉油廠將於3月至4月的採購周期中正式轉向。 除了制裁貨源，中國煉油廠亦可能考慮採購如加拿大、巴西、伊拉克或哥倫比亞等非制裁原油。其中，隨着美國需求預期下降，加拿大透過跨山擴建管道（Trans Mountain Expansion）出口的冷湖原油（Cold Lake）本周折價幅度已進一步擴大。然而，軍事政治局勢的劇變，已實質終結了馬杜羅政權過去與北京之間的「以油抵債」模式，美國在西半球的戰略介入，正促使全球原油流向發生近十年來最劇烈的板塊遷移。