委內瑞拉︱內地軍事專家李莉研判美不敢輕舉妄動 網民諷：吹誰誰倒楣

美軍上周六（3日）凌晨突襲委內瑞拉首都加拉加斯，生擒總統馬杜羅夫婦到美國紐約受審，事件震撼全球，亦引發內地輿論熱議。內地軍事評論家、國防大學教授李莉曾稱，委內瑞拉有俄羅斯防空導彈，美國不敢輕舉妄動，「馬杜羅不慌」。惟美軍生擒馬杜羅後，隨即引發網民對李莉分析的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。



李莉曾於2019年現身內地電視台的軍事節目受訪，當時她評論委內瑞拉的軍事實力不弱，因為有俄羅斯S-300防空導彈系統，當時更有題為《李莉：有S-300的委內瑞拉，美國就不敢輕舉妄動》的報道。另一內地軍事評論員、研究員杜文龍也曾稱，「美國不會派地面部隊推進，害怕陷入委內瑞拉人民戰爭的汪洋大海之中，不能自拔」。復旦大學國際關係與公共事務學院國際政治系教授沈逸亦分析稱，「美國不敢對委內瑞拉動武」、特朗普「關閉委領空」是虛張聲勢。

美國由不敢輕舉妄動變成「閃電戰」生擒馬杜羅後，引發內地網民揶揄這些專家預測「吹誰誰倒楣」、「她每次預測，只要反著判斷就是準確」、「這不是專家，實為文藝工作者」、「馬杜羅是不驚慌，因為來不及驚慌，美軍動作太快」。亦有人重提李莉此前已有不少公開預測落空，如在俄烏戰爭開始時聲言「俄羅斯速勝烏克蘭」，以及在去年美以轟炸伊朗時預測伊朗半小時滅掉以色列。