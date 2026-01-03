委內瑞拉︱外交部強烈譴責美方霸權行徑　本港保安局籲當地港人注意安全

美國對委內瑞拉實施軍事打擊，美國總統特朗普在社交媒體發文，指已抓獲委國總統馬杜羅及夫人，將他們帶離委內瑞拉。在北京，外交部被問到中方對此有何評論。

發言人表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力，並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。發言人指美方這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對。中方敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨及原則，停止侵犯別國的主權安全。