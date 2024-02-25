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2024-02-25 21:31:45

娃哈哈創辦人宗慶後離世｜小米創辦人雷軍：一代傳奇 一路走好

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宗慶後

娃哈哈創辦人宗慶後離世｜娃哈哈集團創始人、董事長宗慶後因病醫治無效逝世。(互聯網)

內地最大食品飲料生產商娃哈哈集團創始人宗慶後周日於杭州病逝，享年79歲。新華社稱，宗慶後1987年帶領兩位校辦企業的退休教師，憑著14萬元(人民幣、下同)借款，靠著代銷汽水、棒冰(雪條)起家，透過產品創新、技術創新、行銷創新，創立了「娃哈哈」這個知名品牌。宗慶後也成為改革開放後民營企業家的代表人物之一。小米集團創辦人、董事長兼行政總裁雷軍在個人微博帳號發文悼念，稱「一代傳奇，一路走好」

娃哈哈創辦人宗慶後離世｜白手興家 借款14萬創業

雷軍表示，「我小時候沒喝過哇哈哈AD鈣奶，也不認識他。他在1987年帶領校辦企業兩名退休教師和14萬元借款，創立「娃哈哈」品牌。我20多年看過一本寫他的書，印象深刻，非常欽佩。一代傳奇，一路走好」；並配上雙手合十的表情，以及附上2002年關於宗慶後的著作《非常營銷 娃哈哈：中國最成功的實戰教案》的照片。

娃哈哈發放的訃文稱，改革開放40年百名傑出民營企業家，第十、十一、十二屆全國人大代表，中國共產黨浙江省第十二、十三、十四屆代表大會代表，娃哈哈集團創始人、董事長宗慶後同志，因病醫治無效，於2024年2月25日10時30分逝世，並將於2月28日上午10時，在杭州娃哈哈集團有限公司下沙基地舉行追思儀式。

娃哈哈創辦人宗慶後離世｜15歲起打散工 三度登《福布斯》中國首富 

宗慶後在四十歲後才創業，是傳奇人物；曾於2010年、2012年和2013年三度登上《福布斯》中國首富的宗慶後，15歲起到鹽場、茶廠等地工作直至30歲，並於1978年返回到杭州於工農學校紙箱廠，頂替母親做推銷員，直至42歲才創業。

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他於1987年借錢籌辦杭州市上城區校辦企業經銷部，代銷汽水、雪條和文具，踏著三輪車沿街叫賣，之後成立杭州保靈兒童營養食品廠，為杭州保靈公司代加工花粉口服液；其後於1988年開發出首款兒童飲用的營養品，並打出「喝了娃哈哈，吃飯就是香」的廣告，讓產品瞬間紅遍內地。公司隨後改名為「杭州娃哈哈營養食品廠」。娃哈哈其後推出不同種類飲品，包括飲用水、蛋白飲料、碳酸飲料、茶飲料、果蔬汁飲料和咖啡飲料，其中純淨水、AD鈣奶和八寶粥是家喻戶曉的產品，該公司產品總產量更曾於2002年上半年超越可口可樂。根據娃哈哈集團官網，宗慶後帶領下，公司35年累計銷售額8,601億元，利稅1,740億元，上繳稅金742億元。報道指，集團全盛時期遇到互聯網興起，面臨轉型，宗慶後也逐漸退居二線，交給留學回國的女兒宗馥莉接棒。

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娃哈哈創辦人宗慶後離世｜「布鞋首富」坐經濟艙

內地傳媒報道，雖然多次成為中國首富，但宗慶後生活很節儉，2016年曾被網友拍到出差坐高鐵二等座車廂，還與同一車廂的小孩玩耍，毫無架子。後來公司員工指，宗慶後當時是從杭州前往義烏出差，因為一等座座位不夠，便和工作人員一同乘坐二等座。據悉，宗慶後日常坐飛機也是坐經濟艙。

宗慶後被稱為「布鞋首富」，經常腳穿一雙價值10元的布鞋，身上沒有絲毫首富的影子。娃哈哈內部員工透露「宗慶後一年的生活花費只有5萬元，日常生活也較為儉省」。當記者問宗慶後為什麼生活如此節儉，他稱「吃住在公司，東西能用就行。」宗慶後離世消息傳出後，周日下午陸續有娃哈哈公司員工、市民等到公司舊址處獻花並放下娃哈哈飲料等。一位市民回憶稱，宗慶後很勤奮、節儉，於早上上班時，經常能看到年輕的宗慶後一邊啃著燒餅油條一邊來上班。

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