娃哈哈創辦人宗慶後離世｜小米創辦人雷軍：一代傳奇 一路走好

內地最大食品飲料生產商娃哈哈集團創始人宗慶後周日於杭州病逝，享年79歲。新華社稱，宗慶後1987年帶領兩位校辦企業的退休教師，憑著14萬元(人民幣、下同)借款，靠著代銷汽水、棒冰(雪條)起家，透過產品創新、技術創新、行銷創新，創立了「娃哈哈」這個知名品牌。宗慶後也成為改革開放後民營企業家的代表人物之一。小米集團創辦人、董事長兼行政總裁雷軍在個人微博帳號發文悼念，稱「一代傳奇，一路走好」

娃哈哈創辦人宗慶後離世｜白手興家 借款14萬創業

雷軍表示，「我小時候沒喝過哇哈哈AD鈣奶，也不認識他。他在1987年帶領校辦企業兩名退休教師和14萬元借款，創立「娃哈哈」品牌。我20多年看過一本寫他的書，印象深刻，非常欽佩。一代傳奇，一路走好」；並配上雙手合十的表情，以及附上2002年關於宗慶後的著作《非常營銷 娃哈哈：中國最成功的實戰教案》的照片。