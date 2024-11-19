婚宴唔搞排場拒煽情　山東新娘揚言10分鐘內開席獲激讚(有片)

結婚為兩個人的終身大事，不少新人會選擇大排筵席，一晚至少3套禮服，必要有成長相戀影片再來個動人致詞環節等，務要為自己與親友留下深刻回憶，不過，到開席時賓客普遍都己已餓肚子。山東近日一對新人在農村宴請親友，全日只穿一套禮服，無伴郎伴娘，無排場、無煽情，新娘更在開席前揚言10分鐘內開席，要讓親朋好友吃好飲好。

綜合《大眾新聞》、《河北長城網》等內地媒體報道，山東乳山一對新人於上周六(16日)在農村內擺婚宴，他們不講究排面、沒有煽情環節，沒有伴郎伴娘，即使較早前新人由拖拉機花車隊載至現場，但花車隊是合作社贊助，而新娘全日只穿一套裙褂，婚宴亦無選擇於酒店舉行，而是在村裡請廚師煮農村大鑊飯，新娘王女士更在席間表示：「我們的婚禮上主打一切從簡，我們盡量在10分鐘內，讓大家能夠開席」，獲得全場賓客大拍手掌。她事後受訪時指，這樣安排是希望告別繁瑣，重在座無虛席，讓親朋好友們吃好喝好。