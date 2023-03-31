婦人離婚卻遭前奶奶索償10萬　稱要賠8年「湊孫費」　法院判決結果竟這樣

離婚卻要被索償？內地山東一名婦人，2021年離婚後，卻遭前奶奶索償10萬（折合約11.4萬港元），稱要賠8年「湊孫費」，事情鬧上法院，近日亦有判決結果出爐。

前奶奶表示，夫妻結婚8年內，自己兒子長年在外工作，姚女亦要外出工作，照顧孫兒的責任則落於自己身上，認為自己應該得到合理的補償，加上自己已高達60歲，因此照顧小孩的心力和時間應得到經濟補償，於是告上法院，要求姚女支付10萬人民幣（折合約11.4萬港元）。

內媒報道，山東泰安市一名姓姚的女士，於2013年和姓蘇的丈夫結婚，並生下一名女兒，不幸雙方於2021年離婚，其後則被前奶奶告上法院。

法院判決結果竟這樣

經過法院審理，判決結果指出，在雙方婚姻關係雖然不在，但孩子和父母、祖輩的親情仍在，不應將長輩的糾葛加註在孩子身上，駁回婆婆的訴求。

寧陽縣法院表示，雖然現在雙方婚姻關係雖已不在，但孩子與父母、祖輩的親情仍在，不應將長輩的糾葛加註在孩子身上，又寫下長達千字的判詞「愛幼護幼，不予支持」。

網民支持法院判決

有不少內地網友支持判決，更指責前奶奶貪心，「難道不是應該起訴他兒子不撫養孩子嗎？」、「世界之大，無奇不有」、「撫養孩子不是義務嗎？應該起訴丈夫才對」、「向婆婆索要50萬代孕費」、「婆媳大戰中兒子總是那個獲利的隱身者」、「有這種婆婆，不離婚的都是忍者」、「明白為什麼那麼多人不結婚不生孩子，婚後生活事情太多太複雜了」。