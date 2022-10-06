婦產科女主任疑偷男嬰回家養 網民竟撐「雖然犯罪 但救下了一條命」

然而，鄰座乘客認為該李女和張女相當有嫌疑——當該名看起來兩三個月大的男嬰不斷哭鬧時，兩女只餵男嬰喝奶粉。乘客隨即通知車上乘警。乘警分別向李女及張女問話，發現兩人神色慌張又吞吞吐吐，雖然聲稱男嬰是「自己家的」，但被問到男嬰父親哪天生日等問題時，竟有不同答案。乘警隨即向北京西站派出所通報情況，並在列車抵達北京西站後，將兩女帶落車，交由北京西站警方處理。面對警方盤問，兩女又改口稱男嬰是「大街上撿來的」，之前隱瞞情況，是因為「不想侵犯人家(男嬰)隱私」，最後才坦白講出案情。目前李女因涉嫌拐騙兒童罪被捕，男嬰則已被送入福利院。

北京鐵路警方近日破獲一宗拐騙兒童案，一名在貴州一家私家醫院任婦產科主任的姓李女醫生，約5個月前違規為一名孕婦做引產手術後，發現男嬰一息尚存，卻沒有告知孕婦，而是偷偷藏起男嬰餵養，直到8月初見男嬰發育正常，才帶男嬰搭高鐵回北京老家，準備給不能生育的兒子兒媳撫養，還僱用一名姓張女子同行，避免被懷疑拐帶嬰兒。

內地不少網民撐疑犯，認為「雖說是犯罪了，可她也是救下了一個生命吧」、「嬰兒媽媽要殺他，他被人救了一命，雖然不合法，但是合情理」、「我想說，這是生命，既然別人生下被拋棄，醫生救起這沒有錯」、「其實這孩子跟著一個婦產科醫生比待在福利院好」。有網民更慨嘆，「那些活著的被買賣，追不回，人家引產不想要，又查獲」。

網民懷疑事主早有預謀

不過，也有網民指出，「你怎麼知道是不是故意不引掉不告訴產婦」、「首先違規引產，再目的不明的帶走孩子，數罪並罰，真想要孩子不會跟產婦商量領養嗎，反正對方也不想要這個孩子，大概率不會拒絕吧，自己偷偷帶走，她說是自己養，她拿去賣掉難道還會如實告訴你嗎」。

還有網民表示，「現在醫院為了避免倫理問題，引產是要注射胎心，確保死亡的，這個胎兒如果是正常引產不可能活著，醫生沒有注射胎心就足以證明居心不良了」。有網民又提到，「七八個月引產，本質是給嬰兒打毒藥，把死胎生下來再剪碎，扔醫療垃圾。有些打了毒藥打歪了，沒死。生下來或者就不能殺了，但是應該向上報告。應該給少男少女多放這種紀錄片，就知道避孕的重要性了」。