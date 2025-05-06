婦科論文離奇出現「男性確診子宮肌瘤」 涉事護士被記過降級

山東大學齊魯醫院一名護士8年前發表論文，指子宮肌瘤有男性患者，事件在內地引起輿論嘩然成笑柄。齊魯醫院周日通報指，經過核查，網傳論文存在學術不端問題，依規給予護士記過處分、降級處理，取消其5年內各類晉級晉升等資格，強調院方一直高度重視學風建設，對學術不端行為秉持「零容忍」態度。

論文題為《針對性護理干預在子宮肌瘤圍手術期的情緒和生活質量臨床應用效果》，提到選取該醫院2015年4月至2016年4月收治的接受「手術治療」的子宮肌瘤患者80宗，對照組患者中，男27宗，女13宗。觀察組患者中，男28宗，女12宗，年齡24至55歲。然而論文開首寫明子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤之一。撰寫論文的是一名山東大學齊魯醫院婦科護士，2017年曾於《實用婦科內分泌雜誌(電子版)》發表。

在國家衞健委護士職業註冊資訊系統查詢結果顯示，論文作者取得由山東省衞健委員會發布的護士執業註冊，所在醫療機構是山東大學齊魯醫院。 內地網民嘩然「直接拿諾貝爾醫學獎」 內地網民對此嘩然評論：「這研究可以直接拿諾貝爾醫學獎了！」、「男性，得了子宮肌瘤？」、「這莫非是醫學界的驚天大突破？」、「這篇論文本身就是行為藝術？」、「這研究重新定義了男性！」「論文是怎麼透過審核發表的？」

