媽媽怒拒為手抱嬰兒買兒童車票 車站職員：法例要求

嬰兒搭車都要買票？廣東湛江一位媽媽昨日手抱未滿1歲的孩子，持一張成人車票到南橋汽車站搭長途巴士時，被車站工作人員攔下，要求她為孩子買兒童票。媽媽認為孩子尚是手抱嬰兒，不佔座位，可以免費乘車，拒絕買票，要求對方出示相關法律依據。

未滿1歲嬰兒被要求買車票 媽媽要求出示相關法規

從網傳涉事短片可見，該位媽媽被攔下後十分勞氣，指著工作人質問，「你給我查出來，哪一條規定了小於1歲的孩子坐車也要買票！」工作人員就強調，「我是按人頭的……交通規法，不是我規定的，我按照法律來的，你報警就報警」。

網民質疑「吃相難看」 稱搭高鐵兒童免費

微博一些網民認為涉事長途巴士站「吃相難看」，稱「懷裡的孩車都要車票」、「一歲的孩子也不會坐啊」、「這麼小要買票的確實沒遇見過」、「嬰兒體重輕不如一件行李，加上是家長抱著不佔座位，憑甚麼要求買票？一般兒童1.3米以下都免票才對吧」、「我上次坐高鐵，和老婆帶了兩娃，5歲和2歲都沒買票，這又是哪來的新規定啊」。