媽媽怒拒為手抱嬰兒買兒童車票 車站職員：法例要求

嬰兒搭車都要買票？廣東湛江一位媽媽昨日手抱未滿1歲的孩子，持一張成人車票到南橋汽車站搭長途巴士時，被車站工作人員攔下，要求她為孩子買兒童票。媽媽認為孩子尚是手抱嬰兒，不佔座位，可以免費乘車，拒絕買票，要求對方出示相關法律依據。
未滿1歲嬰兒被要求買車票 媽媽要求出示相關法規
從網傳涉事短片可見，該位媽媽被攔下後十分勞氣，指著工作人質問，「你給我查出來，哪一條規定了小於1歲的孩子坐車也要買票！」工作人員就強調，「我是按人頭的……交通規法，不是我規定的，我按照法律來的，你報警就報警」。
網民質疑「吃相難看」 稱搭高鐵兒童免費
微博一些網民認為涉事長途巴士站「吃相難看」，稱「懷裡的孩車都要車票」、「一歲的孩子也不會坐啊」、「這麼小要買票的確實沒遇見過」、「嬰兒體重輕不如一件行李，加上是家長抱著不佔座位，憑甚麼要求買票？一般兒童1.3米以下都免票才對吧」、「我上次坐高鐵，和老婆帶了兩娃，5歲和2歲都沒買票，這又是哪來的新規定啊」。
車站職員：每10位乘客才有一位免票兒童名額
南橋汽車站工作人員今日解釋，每10位乘客才有一個免票兒童名額，如果滿額，「就算剛滿月的小孩都要買半票才能坐車」。
網民：查超載 連懷裡嬰兒都計
有網民指出，「10年前就是這個規定了，不知道為啥這麼多人不知道」，稱「坐過大巴車都知道，一個班車裡面免票不能超過10%，多了就要買票或者坐下一班車」、「客車滿員時捎帶未成年人不得超過10%，否則按照超載處理」、「火車1.3米以下兒童免票，坐汽車是要買票的，因為交警查超員是按人數來算的，就是懷裡抱著的也算」。
還有網民舉例，「前幾天帶六個月孩子坐飛機也買了票的」、「帶孩子(坐車)都是靠運氣，上次我坐大巴，看到隔壁有兒童票賣完了，工作人員直接讓坐下一班車」。
客車滿載時免票兒童上限為核定載客數10%
根據內地《道路交通安全法實施條例》第五十五條，「公路載客汽車不得超過核定的載客人數，但按照規定免票的兒童除外，在載客人數已滿的情況下，按照規定免票的兒童不得超過核定載客人數的10%」。