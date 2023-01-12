嫌馬桶污糟「紮馬」去廁所 台女尿道感染 膀胱充滿細菌

去公廁以屁股懸空姿勢排尿，恐排得不夠乾淨，甚至可能導致尿道炎。(互聯網)

不少女士去公廁都嫌馬桶污糟而在使用時屁股懸空，這種姿勢不但可能導致公廁更污糟，對自己也有不良影響。台灣就有一名女子近日到外島澎湖旅行期間，相當小心地以屁股懸空式去廁所，最後卻出現血尿、排尿疼痛等泌尿道感染症狀，檢查更證實膀胱內充滿細菌。

台灣泌尿科醫師歸家豪日前在節目《醫師好辣》中分享這宗個案，指如廁的標準姿勢是屁股坐在馬桶上面，膝蓋和腳踝都呈90度，「穩穩地踩在地上」，這樣屁股與大腿內側的肌肉才放鬆，令逼尿肌發揮功能，將尿排乾淨。

醫師：餘尿滋生細菌 每半小時繁衍一代

歸家豪指出，採屁股懸空姿勢排尿就會排得不夠乾淨，個案中的女子在檢查時就驗出還有50cc餘尿在膀胱內，「女生的尿道短，尿道口本來就有些細菌，那你想想這些細菌進到膀胱泡在這50cc的尿裡面，每半個小時它就繁衍一代，那2、3個小時，去玩一趟回來，膀胱裡面(的細菌)就已經不知道子子孫孫生多少代去了」，故而該名女子的膀胱裡面「都是發炎、都是細菌」。

節目中還有女嘉賓分享，因工作關係而忍尿、屁股懸空小便，持續5日後出現血尿、排尿時尿道灼熱，到醫院檢查證實尿道發炎，要吃藥、使用塞劑。該名女嘉賓稱，醫生勸喻應將尿液徹底排出，累積在膀胱易造成細菌感染，「再嚴重就是直接影響到腎臟」。

台灣營養功能醫學專家劉博仁曾指出，長期用半蹲姿勢小便，會導致骨盆底肌群緊繃、尿液不易排淨，餘尿過多就易造成細菌感染，而且細菌還會經過輸尿管向上，影響腎臟。

