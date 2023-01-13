嫌馬桶污糟「紮馬」去廁所 台女尿道感染 膀胱充滿細菌

「紮馬」去廁所可能導致尿液排不乾淨，從而引致尿道發炎。(互聯網)

台灣泌尿科醫師歸家豪日前在當地電視節目《醫師好辣》中分享這宗個案，指該名女子近日求醫，在知悉自己患泌尿道感染後相當驚訝稱，「我怎麼會感染？我出去玩我已經很小心了，我都不敢去接觸到馬桶」，採取屁股懸空式去廁所。

不少女士去公廁「解決」時，都嫌馬桶污糟而屁股懸空「紮馬」，這種姿勢不但可能弄污馬桶，對自己也有不良影響。台灣就有一名女子近日到外島澎湖旅行期間，以「屁股懸空式」去廁所，最後卻出現血尿、排尿疼痛等泌尿道感染症狀，檢查更發現膀胱內充滿細菌，醫生解釋，是去廁所姿勢不當所致。

醫生：餘尿中細菌每半小時繁衍一代

歸家豪又指，當時檢查發現，該名女子膀胱內還有50cc餘尿，而且裡面「都是發炎、都是細菌」。歸家豪解釋，「女生的尿道短，尿道口本來就有些細菌，那你想想這些細菌進到膀胱泡在這50cc的尿裡面，每半個小時它就繁衍一代，那2、3個小時，去玩一趟回來，膀胱裡面(的細菌)就已經不知道子子孫孫生多少代去了」。

歸家豪指出，指如廁的標準姿勢是屁股坐在馬桶上面，雙腳「穩穩地踩在地上」，這樣屁股與大腿內側的肌肉才能放鬆，令逼尿肌發揮功能，將尿液排乾淨。

排尿不淨 嚴重恐影響腎臟

節目中還有女嘉賓分享，因工作關係而忍尿、懸空小便，持續5日後出現血尿、排尿時尿道灼熱，到醫院檢查證實尿道發炎，要吃藥、使用塞劑。該名女嘉賓稱，醫生勸喻應將尿液徹底排出，累積在膀胱易造成細菌感染，「再嚴重就是直接影響到腎臟」。

台灣營養功能醫學專家劉博仁曾指出，長期用半蹲姿勢小便，會導致骨盆底肌群緊繃、尿液不易排淨，餘尿過多就易造成細菌感染，而且細菌還會經過輸尿管向上，影響腎臟。