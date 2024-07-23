嫌龕位太貴出奇招　缺德男用快遞櫃存放父親骨灰：「一年只要$55勁抵」

內地城市的墓地向來價格昂貴且「一墓難求」，在一線城市時有「陰宅比陽宅貴」的新聞。18日，有網友發文稱把骨灰罈放在快遞櫃，一年只需要花55元人民幣，引發網友熱議。

18日，有網友發文稱建議朋友把骨灰盒放在豐巢快遞櫃比較省錢。（圖／翻攝自微博）

網友發文稱把父親骨灰盒放在了快遞櫃

據內地媒體《封面新聞》近日報導，網友「住在月亮上的檸檬精」18日發文稱，「把骨灰盒（骨灰罈）放在豐巢快遞櫃，一年只要55元人民幣」。該網友表示，「朋友的父親過世後，沒有錢買公墓，家裡房子小，騰不出單獨的房間來安放骨灰盒。最後，他聽從了我的建議，把骨灰盒放在了豐巢快遞櫃。」

此前中央社曾在4月3日報導，中國一、二線大城市存在墓地、管理費貴等問題，以至於有人購買位置偏遠、便宜的房屋當作「骨灰房」，不居住而是安置骨灰罈。據報導，在北京即使是位置偏遠的墓地要人民幣10幾萬，且只有享有20年的使用權，後續還需要支付墓地管理費。

「把骨灰罈放在豐巢快遞櫃」相關新聞登上微博熱搜後，迅速引發網友熱議。對此，豐巢客服回應稱每週都會有快遞員清理滯留件，以避免這類事情的發生，該網友也在23日發文公開道歉，稱此前貼文為「轉載」。