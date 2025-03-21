嫖客光顧涉黃KTV拒付2.6元代駕費 累溫州全市夜場「洗太平地」

浙江溫州娛樂場所近日遭警方打擊，原因卻是為了2.6元人民幣(下同)的車資。有代駕司機因寶馬車主欠付2.6元車費，於是報警揭發對方光顧有三陪（陪酒、陪洗浴，陪睡）小姐的涉黃KTV，累及當地夜場被「洗太平地」。

浙江溫州多個娛樂場所近日遭警方打擊，原因卻是為了2.6元人民幣(下同)的車資。有代駕司機因寶馬車主欠付2.6元車費，於是報警揭發對方光顧有三陪（陪酒、陪洗浴，陪睡）小姐的涉黃KTV，累及當地夜場被「洗太平地」。網民則熱烈討論事件，指代駕司機「憑一人之力，掀翻溫州整個夜場」。

《百姓關注》本月20日報道，浙江溫州代駕司機成先生反映，他於本月15日接到一張單，要求代駕乘客的寶馬汽車，接載車主到當地一間KTV，半小時車程費用為52.6元，車主期間聊天內容露骨，並透露其前往的KTV涉嫌提供有償陪侍服務，「有女子在報價」，車主下車時卻只肯付50元後即進入KTV。成先生之後再致電及簡訊給車主，要求對方付清車費，但對方卻拒接電話，又用簡訊回覆「你有病吧」。

成先生為了討回欠付車資，便一直堵在KTV，並拍下車主及其友人找了5名年輕女孩進房。經他了解，該間提供陪侍服務的KTV，每名陪酒的費用是1000元。成先生對該車主找小姐「五、六千元」揮金如土不眨眼，但卻拒絕支付2.6欠費，感到極不滿。最終，成先生報警追討。

向民警「篤灰」

欠費車主在民警到場後，仍態度惡劣，聲稱因為車輛在駕駛過程中等了紅綠燈，所以要扣除2.6元費用。成先生最終揭發車主光顧三陪女，更向民警交出車Cam拍得的對話，最終車主等數人因涉嫌找人陪酒被帶走，涉事KTV因涉黃被查，多名涉案人員被捕。而溫州的其他夜場也受事件拖累，被警方全面檢查，許多KTV因為不規範經營被罰。