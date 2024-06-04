嫦娥六號完成史上首次月背挖寶回家 地面留下「中」字？

嫦娥六號月球探測器完成人類史上在月球背面採集樣本的行動，在月背揚起國旗後，今晨帶著樣本起飛，並成功進入預定環月軌道，啟程返回地球。嫦娥六號微博發圖，展示月球表面有一個疑似「中」字，成網民佳話。

「嫦娥六號月球探測器」微博發布了一張月背地表圖，可見地表上的坑猶如「中」字，而貼文亦寫道︰「我看『中』!」旋即吸引逾4.3萬次讚好及逾2,700則留言，網民紛稱「厲害了」，亦有人建議在旁邊「再挖一個國字」。

嫦娥六號｜快速智能採樣技術 縮短工時至20小時以下

嫦娥六號於周日及一順利完成在挖寶地點、月球背面「南極—艾特肯盆地」的工作。該處是月球最大、最古老及最深盆地，嫦娥六號以快速智能採樣技術，把月面採樣的工作時間縮短至不到20個小時，同時挺過月背溫差考驗，克服測控、光照、電源等難題，以鑽具鑽取和機械臂撿取兩種方式採集樣本，然後封存在貯存裝置內。