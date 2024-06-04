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中國
2024-06-04 21:31:22

嫦娥六號完成史上首次月背挖寶回家 地面留下「中」字？

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月背地表出現疑似「中」字。(互聯網)

月背地表出現疑似「中」字。(互聯網)

嫦娥六號月球探測器完成人類史上在月球背面採集樣本的行動，在月背揚起國旗後，今晨帶著樣本起飛，並成功進入預定環月軌道，啟程返回地球。嫦娥六號微博發圖，展示月球表面有一個疑似「中」字，成網民佳話。

「嫦娥六號月球探測器」微博發布了一張月背地表圖，可見地表上的坑猶如「中」字，而貼文亦寫道︰「我看『中』!」旋即吸引逾4.3萬次讚好及逾2,700則留言，網民紛稱「厲害了」，亦有人建議在旁邊「再挖一個國字」。

嫦娥六號｜快速智能採樣技術 縮短工時至20小時以下

嫦娥六號於周日及一順利完成在挖寶地點、月球背面「南極—艾特肯盆地」的工作。該處是月球最大、最古老及最深盆地，嫦娥六號以快速智能採樣技術，把月面採樣的工作時間縮短至不到20個小時，同時挺過月背溫差考驗，克服測控、光照、電源等難題，以鑽具鑽取和機械臂撿取兩種方式採集樣本，然後封存在貯存裝置內。

「嫦娥六號月球探測器」微博發布了一張月背地表圖。(互聯網) 嫦娥六號在月背採樣。(新華社) 嫦娥六號在月背揚起國旗。(新華社) 嫦娥六號在月背揚起國旗。(新華社) 嫦娥六號全景相機拍攝的月背照片。(新華社) 嫦娥六號上升器啟動。(新華社) 嫦娥六號起飛回程。(新華社)

嫦娥六號｜各個儀器均操作正常

此外，嫦娥六號帶著降落相機、全景相機、月壤結構探測儀、月球礦物光譜分析儀等均操作正常，當中包括歐洲太空總署及法國等探測儀，與多國一同探索月球，達成月表形貌及礦物組分探測與研究、月球淺層結構探測、採樣區地下月壤結構分析等任務。

嫦娥六號｜月背起飛 難度更高

嫦娥六號從月背起飛回程，難度較過往更高。在「鵲橋二號」中繼星輔助下，嫦娥六號借助自身攜帶的特殊敏感器，達至自主定位及定姿。嫦娥六號的上升器點火起飛後，先後經歷垂直上升、姿態調整和軌道射入3個階段，約6分鐘後成功進入預定環月軌道，預計月底返回地球。

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