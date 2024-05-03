嫦娥六號探測器發射升空 展開人類首次月背採樣(更新)

中國探月工程四期嫦娥六號探測器，今日下午5時27分在海南文昌航天發射場，由長征五號遙八運載火箭發射升空，將於月球南極著陸。嫦娥六號這次任務是要實現人類首次從月球背面採集樣本並返回地球。迄今為止人類共完成10次月球採樣返回，但均位於月球正面。
嫦娥六號亦搭載歐洲太空總署、法國、意大利和巴基斯坦的儀器參與任務，增進國際合作。嫦娥六號任務工程負責專家表示，嫦娥六號執行任務的月球南極艾特肯盆地，是月球三大地體之一，是月球上最古老和最深的撞擊坑盤地，具有重要的科研價值，對人類更加全面認識月球、行星演化以及太陽系起源等研究，具有重要意義。
國家航天局此前表示，嫦娥六號月球探測器將於今日下午5時至6時發射升空，首選發射窗口為5時27分。在海南文昌航天發射場，搭載嫦娥六號升空的長征五號遙八運載火箭開始加注液氧低溫推進劑。
嫦娥六號探測器將會在月球背面，進行形貌探測和地質背景勘察等工作，並首次由月球背面採集樣本返回地球。中國在2020年11月底發射嫦娥五號探測器，成功在月球正面採集1.7公斤土石樣本返回地球。國家航天局探月工程與航天工程中心表示，嫦娥六號在月球背面進行採樣返回，要突破月球運行軌道設計與控制技術、月背智能採樣技術和月背起飛上升技術，最終實現月球背面的自動採樣返回。