嫦娥六號探測器發射升空 展開人類首次月背採樣(更新)

嫦娥六號發射升空 央視截圖

中國探月工程四期嫦娥六號探測器，今日下午5時27分在海南文昌航天發射場，由長征五號遙八運載火箭發射升空，將於月球南極著陸。嫦娥六號這次任務是要實現人類首次從月球背面採集樣本並返回地球。迄今為止人類共完成10次月球採樣返回，但均位於月球正面。

嫦娥六號亦搭載歐洲太空總署、法國、意大利和巴基斯坦的儀器參與任務，增進國際合作。嫦娥六號任務工程負責專家表示，嫦娥六號執行任務的月球南極艾特肯盆地，是月球三大地體之一，是月球上最古老和最深的撞擊坑盤地，具有重要的科研價值，對人類更加全面認識月球、行星演化以及太陽系起源等研究，具有重要意義。