嫦娥六號月背樣本研究登《科學》　助驗證月球演化假說

中國28日發布第6次月球探測任務「嫦娥六號」的月背樣本最新研究成果。團隊通過研究樣本中的玄武岩，驗證了全月尺度月球岩漿洋假說，為探索月球起源和演化提供了關鍵科學依據。

綜合官媒《央視》與《新華社》，2月28日，由國家航天局組織，中國地質科學院地質研究所離子探針中心組成的聯合研究團隊，發布「嫦娥六號」月球背面樣本最新研究成果，相關論文在國際期刊《科學》（Science）上發表。

月球岩漿洋假說

論文第一作者兼共同通訊作者、中國地質科學院地質研究所副研究員車曉超介紹，月球岩漿洋假說最早提出於1970年，是月球起源與演化的重要假說。

該假說指，月球形成之初，曾呈現為全月範圍的岩漿海洋。隨着岩漿洋冷卻結晶，較輕的礦物上浮形成月殼，較重的礦物下沉形成月幔，殘餘熔體形成月殼和月幔間的克里普物質層。

雖然過去對月球正面樣本的研究支持上述假說，而後期基於月球隕石、遙感觀測等研究發現，月球正、背面的演化不完全一致，使月球岩漿洋假說受到質疑。但「嫦娥六號」從月背南極-艾特肯盆地（South Pole–Aitken basin）帶回的首份月背樣本打破了僵局。