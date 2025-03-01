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中國
2025-03-01 11:45:20

嫦娥六號月背樣本研究登《科學》　助驗證月球演化假說

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「嫦娥六號」中的玄武岩岩屑。（圖／新華社）

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中國28日發布第6次月球探測任務「嫦娥六號」的月背樣本最新研究成果。團隊通過研究樣本中的玄武岩，驗證了全月尺度月球岩漿洋假說，為探索月球起源和演化提供了關鍵科學依據。

綜合官媒《央視》與《新華社》，2月28日，由國家航天局組織，中國地質科學院地質研究所離子探針中心組成的聯合研究團隊，發布「嫦娥六號」月球背面樣本最新研究成果，相關論文在國際期刊《科學》（Science）上發表。

月球岩漿洋假說

論文第一作者兼共同通訊作者、中國地質科學院地質研究所副研究員車曉超介紹，月球岩漿洋假說最早提出於1970年，是月球起源與演化的重要假說。

該假說指，月球形成之初，曾呈現為全月範圍的岩漿海洋。隨着岩漿洋冷卻結晶，較輕的礦物上浮形成月殼，較重的礦物下沉形成月幔，殘餘熔體形成月殼和月幔間的克里普物質層。

雖然過去對月球正面樣本的研究支持上述假說，而後期基於月球隕石、遙感觀測等研究發現，月球正、背面的演化不完全一致，使月球岩漿洋假說受到質疑。但「嫦娥六號」從月背南極-艾特肯盆地（South Pole–Aitken basin）帶回的首份月背樣本打破了僵局。

聚焦早期的撞擊事件

研究顯示，月球背面和正面樣本中玄武岩成分相似，表明月球形成初期應存在「全月尺度的岩漿洋」。本次研究樣本中，玄武岩的主體形成年齡為28.23億年，源區特徵驗證了月球岩漿洋模型，且表明形成南極-艾特肯盆地的撞擊作用，或對月球早期月幔進行了改造。

科學家另外還發現，南極-艾特肯盆地年齡很可能大於42億年，有機會通過「嫦娥六號」的樣本去探索太陽系早期的動力學狀態，聚焦月球早期的撞擊事件以及月幔深部物質的研究。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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