嫦娥六號着陸南極-艾特肯盆地　人類首次採集月背土壤

中國探月工程有新進度！嫦娥六號2日清晨成功着陸在月球背面「南極-艾特肯盆地」（South Pole–Aitken basin）預選着陸區，開啟人類探測器首次在月球背面實施的樣品採集任務，計劃採樣2公斤月壤後，於25日返回地球。

據《中新社》報道，2日清晨6時9分，嫦娥六號着陸器和上升器組合體開始實施動力下降，「7500牛變推力主發動機」開機。期間，組合體進行快速姿態調整，逐漸接近月表。

鵲橋二號中繼星支持

此後通過視覺自主避障系統進行障礙自動檢測，利用可見光相機根據月面明暗選擇大致安全點，在安全點上方100米處懸停，利用鐳射三維掃描進行精確拍照以檢測月面障礙，最終選定着陸點，開始緩速垂直下降，即將到達月面時發動機關閉，利用緩衝系統保障組合體以自由落體方式到達月面。

最終於6時23分，嫦娥六號着陸器和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，成功平穩着陸在月球背面「南極-艾特肯盆地」預選着陸區。