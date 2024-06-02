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中國
2024-06-02 15:15:53

嫦娥六號着陸南極-艾特肯盆地　人類首次採集月背土壤

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嫦娥六號着陸南極-艾特肯盆地　人類首次採集月背土壤

中國探月工程有新進度！嫦娥六號2日清晨成功着陸在月球背面「南極-艾特肯盆地」（South Pole–Aitken basin）預選着陸區，開啟人類探測器首次在月球背面實施的樣品採集任務，計劃採樣2公斤月壤後，於25日返回地球。

據《中新社》報道，2日清晨6時9分，嫦娥六號着陸器和上升器組合體開始實施動力下降，「7500牛變推力主發動機」開機。期間，組合體進行快速姿態調整，逐漸接近月表。

鵲橋二號中繼星支持

此後通過視覺自主避障系統進行障礙自動檢測，利用可見光相機根據月面明暗選擇大致安全點，在安全點上方100米處懸停，利用鐳射三維掃描進行精確拍照以檢測月面障礙，最終選定着陸點，開始緩速垂直下降，即將到達月面時發動機關閉，利用緩衝系統保障組合體以自由落體方式到達月面。

最終於6時23分，嫦娥六號着陸器和上升器組合體在鵲橋二號中繼星支持下，成功平穩着陸在月球背面「南極-艾特肯盆地」預選着陸區。

完成月背智慧快速採樣

後續着陸器將進行太陽翼和定向天線展開等狀態檢查與設置工作，隨後正式開始持續約2天的月背採樣工作，通過鑽取和表取兩種方式分別採集月球樣品，實現多點、多樣化自動採樣。同時將開展月球背面着陸區的現場調查分析，月壤結構分析等科學探測，深化月球成因和演化歷史的研究。

嫦娥六號探測器自5月3日發射入軌以來，先後經歷了地月轉移、近月制動、環月飛行、着陸下降等過程。相比2020年實現月球正面採樣返回的嫦娥五號任務，嫦娥六號任務突破了月球逆行軌道設計與控制技術，並將在鵲橋二號中繼星的支持下，完成月背智慧快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術節點。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

鐵質食物｜（am730製圖）

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